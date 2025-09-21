Keurmerrie Papiamento wint Vert-Kampioenschap fokmerries

Op het tuigpaardenconcours CH Hoogland werden diverse kampioenschappen verreden. In het Vert-Kampioenschap fokmerries was de hoofdrol voor keurmerrie Papiamento (v. Lancelot).

Van de veertien fokmerries nodigde de jury er zeven uit voor de herkansing. Daar overtuigde Papiamento (v. Lancelot, fokker Hengstenhouderij Landzicht) van Egbert Kruiswijk in handen van Mark de Groot opnieuw. Op de Nationale Tuigpaardendag werd ze onlangs tweede in de Finale der Nationale. Jurylid Joop van Wessel omschreef haar als en fantastisch bewegende merrie die op opgedwongen wijze goed door het lichaam loopt.

De nummer drie van de NTD, Phaedra-Izolanda (v. Cizandro) van E.S.J. Majoor, werd met rijder Harrie van Middelaar reservekampioen en Ruwalda BP (v. Hertog Jan, fokker N. de Bruyn) van Gert Koers en Denise Smit kwam in handen van Henk Hammers op de derde plaats.

Hannalina de beste onder zadel

Het Vert-Kampioenschap tuigpaarden onder zadel bracht veel show in de baan. Kampioen werd Hannalina (v. Crescendo HBC) van Ad Bakx liet met Margo Bakx zien dat ze niet alleen aangespannen, maar ook onder het zadel overtuigt. De eveneens zeer aansprekend bewegende Netflix (v. Fantijn) van R. Beuving en R. Franchini liep met Els Nijenhuis naar de tweede plaats. Grandioos (v. Atleet) van en met Marit Westerink-Stellard werd derde.

Young riders: Dagwinst voor King, Jack Daniëls RSH pakt overall-winst

Voor de young riders stond de finale op het programma. De dagwedstrijd werd gewonnen door King (v. Fantijn) met Davy Jordans, die de vos van zijn vader goed voor elkaar had. Nobel (v. Jericho) werd met Roy Brand tweede geplaatst. Derek Mekkes en Montreal HBC (v. Idol) maakten de top drie compleet.

De overall winst ging met 44 punten naar Esther van der Wal en Jack Daniëls RSH (v. Manno). De nummers één, twee en drie van de dagwedstrijd eindigden allen op 42 punten. Omdat de uitslag van de dagwedstrijd de doorslag gaf, werd King tweede, Nobel derde en Montreal HBC vierde.

Derk Jan Mekkes aan kop in Klavertje Drie

In het kampioenschap Klavertje Drie streden zes aanspanningen om de titel. De koppositie bleef – ook na het overrijden – voor Derk Jan Mekkes. Hij had Roelofsen Horse Trucks Jaims H (v. Bentley VDL) van J. Hut voorop en R.H. Hugo (v. Patijn) en Parolus (v. Cizandro) van Henk Bos als achterpaarden. Jurylid Erik de Gooyer prees in zijn toelichting de rubriek in z’n geheel en vond ook de grote gelijkheid van de achterpaarden een sterk punt bij de kampioenen.

Martien Verboord werd met El Nino V (v. Atleet) en Jonkheer (v. Eebert) tesamen met Renvyle International (v. Ditisem) van F. Fitzpatrick, tweede. De top drie werd compleet gemaakt door Niek Alting met Fantijn (v. Patijn) van Stal Tel/Boelens, zijn zoon Luitenant van de combinatie Alting/Ruinemans en kleinzoon Naviro K (v. Indiana) van Linda Boelens.

Latino wint tussenlimiet, Renvyle International pakt ereklasse

In de tussenlimiet bemachtigde KWPN-hengst Latino (v. Dylano) van combinatie Vink/Kruiswijk/De Groot in handen van Mark de Groot de kopplaats. Olympus HS (v. Icellie) van Handelshuis Schuttert pakte met Harrie van Middelaar de tweede plaats.

Grote winnaar van de ereklasse was Revyle International in handen van Lambertus Huckriede. Henk Hammers reed Heliotroop VDM (v. Colonist) van Harco en Grietje Naber naar de tweede plaats. In de rubriek aanspannen gereden door dames werd de hengst met Grietje Naber ook tweede. Op drie eindigde Mondiaal PSH (v. Icellie) van de familie Pos met Marcel Ritsma.

Bron: KWPN