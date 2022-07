Dubbelslag voor Toon van Doorn op CK tuigpaard West

Op de Centrale Keuring tuigpaarden regio West werd Owandra (Kordaat x Fabricius, fokker Gebr. den Otter) van Toon van Doorn tot kampioene van de driejarigen gekroond, maar in het algemeen kampioenschap kreeg haar stalgenote Mureda (Unieko x Jonker, fokker S. Daniels) de sjerp omgehangen. Bij de vier- tot zevenjarige merries werd Lindrini (Hertog Jan x Manno) van fokker M. Kooyman kampioen.

Owandra, de kampioene van vorig jaar, stond bovenaan in de rubriek driejarigen. “Het is een tuigtypische merrie met veel ras, jeugd, hardheid en uitstraling. Ze mocht weliswaar iets meer ontwikkeld en langgelijnder zijn, maar dat vergeet je in beweging snel. Dan zet ze de hals er goed op en komt goed terug in het front. Ze loopt bergop met een goed achterbeengebruik en veel techniek.” Owandra werd als enige merrie van deze rubriek voorlopig keur verklaard. Ze werd ook uitgenodigd voor de Nationale Tuigpaardendag en kwam later terug voor het algemeen kampioenschap.

Zes ster, één sterwaardig

Inspecteur Viggon van Beest en juryleden Etienne Raeven en Bauke de Boer kregen in Houten zeven driejarige merries, waaronder één register A-merrie, te beoordelen. De zes stamboekmerries werden ster verklaard en de register A-merrie was sterwaardig.

Deze driejarige merries werden ster verklaard, maar niet doorverwezen naar de Tuigpaardendag:

Odessa K (Dylano x Nando) van fokker E. Kruiswijk

O Brigitte Bardot Apple (Icellie x Eebert) van fokker N. van Maaswaal

Oceana (Idol x Plain’s Question Mark, fokkers J.A. de Heul en M. de Groot) van T.T.J. van de Weiden

Odessa (Indiana x Crescendo HBC) van fokker P. Lijffijt

Okoriene (Kordaat x Manno) van fokker De Groot

Register A-merrie

De register A-merrie Oliza (Jean Pierre aangw. x Manno, fokker Sylvain Standaert) van C.A. Verhoeff, werd sterwaardig bevonden. De merrie moet nog voldoen aan de sport- of IBOP eis om definitief ster verklaard te kunnen worden.

Vier- tot zevenjarige stamboekmerries

Vier vier- tot zevenjarige stamboekmeries kwamen naar de CK om te proberen het ster-predicaat te bemachtigen. Winnares van deze rubriek werd Mureda (Unieko x Jonker, fokker. S. Daniels) van A.P. van Doorn. “Deze temperamentvolle tuigtypische merrie die veel ras en uitstraling heeft, staat goed in het rechthoeksmodel. Ze heeft een aansprekend front en beschikt over een sterke bovenlijn. In beweging draafde ze met veel techniek, waarbij ze een goed buigend en sterk achterbeengebruik en een goede lichaamshouding toonde”, licht Raeven de merrie toe. Ze werd ster en als enige uit haar groep voorlopig keur verklaard en kwam later op de dag terug voor het algemeen kampioenschap.

Graadverhoging

De als tweede geplaatste Kalburga (Emilano x Saffraan) van fokkers D. v.d. Laar en A.M. v.d. Laar-v. Essen en de als derde geplaatste Nudaperty (Unieko x Perfection) van fokker G.J. Frasa ontvingen eveneens het ster predicaat.

Mareda aan kop

De rubriek keur- en elitemerries was met twee merries een kleine, maar kwaliteitsvolle rubriek. Dit betrof de concoursmerries Lendrini (Hertog Jan x Manno), fokker M. de Groot) van J.P.C. Giesenburg en Mareda (Idol x Cizandro, fokker J. de Lange) van E. Kruiswijk. De op kop geplaatste schimmel Mareda is een royaal ontwikkelde tuigtypische merrie, die over een mooi front en een goed voorbeengebruik beschikt. Waarbij het opvalt dat ze altijd bergopwaarts loopt, het achterbeen zou er iets actiever ondergebracht kunnen worden. De als tweede geplaatste rassige en tuigtypische Lendrini moest het onderspit delven tegen Mareda, maar werd ook uitgenodigd voor de Nationale Tuigpaardendag.

Lindrini overtuigende kampioene

In de aangespannen rubriek om het kampioenschap merries regio tuigpaard West kwamen negen aanspanningen in de baan. Na de eerste omloop mochten drie paarden meestrijden in de finale. Dit betreft de eerder genoemde Mareda, Menderose (Delviro HBC x Udo, fokker M. Uineken) van J. Thijs en Lindrini (Hertog Jan x Manno) van fokker M. Kooyman. Deze laatstgenoemde merrie bleek de beste papieren te hebben en groeide steeds meer in de wedstrijd. De tuigtypische merrie heeft imponerende bewegingen en op een overtuigende manier haalde zij met rijder Henk Hammers het kampioenslint binnen. Tweede werd de schimmel Mareda met Berry van der Genugten. Mareda kijkt er goed overheen, maar moest met name in het achterbeengebruik toegeven op de kampioene. Op een verdienstelijke derde plaats eindigde Menderose die een nette koers met een vriendelijk beeld liep.

Algemeen kampioenschap

In het algemeen kampioenschap kwamen zes merries de ring binnen. Na het rondstappen werden Owandra en Mureda, beide in eigendom van Toon van Doorn, verzocht om het nog een laatste keer tegen elkaar op te nemen. Op basis daarvan werd de kampioene gekozen. “Het zijn twee heel complete paarden, beide traden zeer goed op en ze zijn aan elkaar gewaagd. Owandra zakte in de finale iets af. De kampioenskeuring zien we als nieuwe beoordeling en het rondstappen nemen we daarin ook mee. Mureda gaf hierin een tuigtypischer beeld.” Hiermee werd Mureda gehuldigd als algemeen kampioen en Owandra als reservekampioen.

