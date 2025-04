KWPN erkent Chaclot en Faltic HB

Faltic HB (v. Baltic VDL) en Chaclot (v. Chacco-Blue), twee hengsten die zelf op het hoogste niveau van de sport succesvol waren, zijn erkend door het KWPN. De afgelopen periode is bij het KWPN een verzoek voor erkenning gedaan en de KWPN hengstenkeuringscommissie springen is positief over deze hengsten. Het Algemeen Bestuur heeft de erkenningsaanvraag geformaliseerd.

Met Riccardo Pisani heeft de zestienjarige Chaclot op het allerhoogste niveau gepresteerd. Het duo won in Arezzo in 2020 de Grand Prix op 1.60m-niveau. Met het Italiaanse team wonnen ze de eerste ronde van de Nations Cup-finale in 2018, nadat ze in La Baule tweede stonden in de Nations Cup. Een jaar later waren er weer tweede plaatsen in de Nations Cup van St. Gallen en Gyon.

Afstamming Chaclot

De door Gestüt Lewitz gefokte Chaclot is een zoon van Chacco-Blue, die al jaren hooggeplaatst is op de HorseTelex- en en WBFSH-rankings. Chacclo-Blue sprong zelf met Andreas Kreuzer in het 1.60m. Moeder Flying P is een dochter van de For Pleasure-zoon Fly High I. Ze bracht in combinatie met Converter het 1.45m-paard Casanova. Grootmoeder Pirett is een dochter van springpaardenvererver Pilot.

Exterieurbeoordeling Chaclot

De exterieurbeoordeling van Chaclot levert geen bemerkingen op. Chaclot heeft een genoomfokwaarde van 96 (42% betrouwbaarheid), daarnaast is hij geen drager van het WFFS-gen. Van Chaclot is vers sperma beschikbaar via Stal Horn.

Faltic HB

De vijftienjarige Faltic HB was met Ben Maher jarenlang succesvol in de sport. Het duo won meer dan 1 miljoen euro aan prijzengeld. Op het WK in Herning (2022) wonnen Faltic HB en Maher teambrons en zat er individueel de vierde plek in. Op het EK in Milaan (2023) waren ze individueel vierde. Faltic HB was tweede in onder meer de 1.60m-GP’s van CSI5* Rome, CSI3* Wellington en de Super Cup semi-final van CSI5* Praag.

Afstamming Faltic HB

De door Bert en Marjolein Brinkman-Huisman gefokte Faltic HB Is een zoon van de preferente Baltic VDL (v. Quaprice Z). Mede door zonen als Leone Jei (Martin Fuchs), Ilex (McLain Ward) en natuurlijk ook Faltic HB staat Baltic VDL hoog genoteerd in de rankings. Moeder Beloma B stamt uit de bekende noordelijke Loma-stam van Sietse van Dellen. Deze Concorde-dochter sprong zelf in het 1.35m en deze elitemerrie is een volle zus van het 1.60m-paard Orient Express (John Gunvar Knutsen). Grootmoeder Jeloma (v. Nimmerdor) bracht ook het 1.50m-paard Early HB (v. Harley VDL) en de 1.45m-paarden Havenga’s Amigo (v. Concorde) en Donadoni BH (v. Cardento).

Exterieurbeoordeling Faltic HB

De exterieurbeoordeling van Faltic HB levert geen bemerkingen op. Faltic HB heeft een genoomfokwaarde van 96 (51% betrouwbaarheid), daarnaast is hij geen drager van het WFFS-gen. Faltic HB is via diepvriessperma beschikbaar bij VDL Stud.

Bron: KWPN