KWPN Hengstenkeuring 2027 twee weken eerder: van 20 tot en met 23 januari

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
KWPN Hengstenkeuring Den Bosch Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De KWPN Hengstenkeuring in de Brabanthallen in Den Bosch vindt traditiegetrouw in het eerste weekend van februari plaats. Met die traditie wordt volgend jaar gebroken: het eerste februariweekend (6-7 februari) is namelijk het carnavalsweekend, het weekend daarvoor (30-31 januari) staat Jumping Amsterdam op de kalender. Dus wordt het 20 tot en met 23 januari 2027.

