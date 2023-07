Lay Out-dochter Peacock VM springt naar 86 punten én NMK-ticket in EPTM

Zeventien merries bemachtigden vandaag het EPTM-predicaat in hun eindexamen. Vier merries lieten een 80+ totaal optekenen, waarbij Peacock VM (v.Lay Out) als topscorer uit de bus kwam met 86 punten en als kers op de taart een uitnodiging ontving voor de Nationale Merriekeuring.

Inspecteur Marcel Beukers en Nella Bijlsma kenden vandaag vier dressuurmerries en dertien springpaarden het EPTM-predicaat toe. “De groep ETPM-merries was ditmaal niet zo groot, maar met zeventien geslaagde merries en enkele uitschieters kunnen we wel spreken van een mooi resultaat.”

Peacock VM absolute uitschieter

De absolute uitschieter van de dag was Peacock VM (Lay Out uit Ziletto elite pref prest EPTM-spr PROK v.Voltaire, f/g: J. van Meever uit Meerkerk). De driejarige merrie verliet Ermelo met 86 punten op het EPTM-protocol, het keurpredikaat met 80 punten voor exterieur én een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring in augustus. “Een aansprekende, atletische merrie met een goede schoft-schouderpartij en een correct fundament. Ze spring met heel veel techniek, is lichtvoetig en voorzichtig en heeft bovendien een goede afdruk en veel atletisch vermogen. Naast een lijst met 8,5’en hebben we de techniek op een 9 gewaardeerd. Wij hebben in het EPTM-traject ook de mogelijkheid merries uit te nodigen voor de NMK en deze merrie heeft zeker bewezen daar thuis te horen”, looft Marcel Beukers

Promise Love

Van de dertien springmerries die vandaag slaagden in het examen, staat bij een drietal de Verdi-zoon Lay Out als vader te boek. Naast de topscorer bracht hij ook de nummer twee: Promise Love VM (uit Liletto elite EPTM-spr sport-spr D-OC v.Harley VDL). Deze merrie werd eveneens gefokt door J. van Meever en is het nichtje van bovengenoemde Peacock VM. “Een aansprekende, jeugdige merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en in de bovenlijn nog wat sterker moet worden. Ze heeft een heel constante verrichting laten zien en toont met springen veel voorzichtigheid en een goed lichaamsgebruik. Dit paard heeft een heel goede instelling en rijdbaarheid en bewerkbaarheid, dit hebben we beloond met 8,5’en. De lijst werd verder gecompleteerd met louter 8’en tot een eindtotaal van 81 punten. 75 punten voor exterieur verzekerde haar bovendien van het elite predicaat” licht Marcel Beukers toe.

Piadora e.e.

De Tangelo van de Zuuthoeve-dochter Piadora e.e. (uit Edora sport-spr v.Canturano, f/g: H.H.J. Punte te Enschede) sprong naar een totaal van 80,5 punt. “Een royaal ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat, nog iets neerwaarts is in de romprichting, maar wel een paard dat macht uitstraalt. Ze springt met een goede afdruk, geeft een goede reactie als ze een fout maakt en toont veel vermogen.” Een lijst vol achten en een 8,5 voor vermogen werd vervolgens aangevuld met 75 punten voor exterieur en daarmee werd ook deze merrie elite verklaard.

80 punten voor Pzavarelle

Vier dressuurmerries behaalde de benodigde 75 punten voor hun aanlegtest, één daarvan ontving exact 80 punten. Dit betrof de Franklin-dochter Pzavarelle (uit Avarelle elite sport-dres ibop-dres PROK v.San Brentano, f/g: N.A.J. de Feiter uit Burgh-Haamstede). “Een bloederige merrie die zich goed ontwikkeld heeft de afgelopen weken, in het begin was ze nog wat gespannen. Deze aansprekende merrie staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een goede bovenlijn en straalt veel jeugd uit. De stap is zuiver, de draf is lichtvoetig met een goed voorbeengebruik en de galop toont een goede techniek en balans. Voor de draf en souplesse hebben wij een 8,5 gegeven. De merrie arriveerde hier als veulenboekmerrie en in de aansluitende stamboekopname konden we haar met 75 punten voor exterieur elite verklaren.”

Bron: KWPN