Lisalotte Bakker scoort met aangekochte dressuurveulens

Samen met haar moeder investeert Lisalotte Bakker uit Bergen aan Zee al vele jaren in dressuurveulens die ze zowel bij particulieren als op veilingen aankoopt. Daarmee is ze regelmatig succesvol op hengsten- en merriekeuringen. Vorig jaar werd Renoir (v. Le Formidable) aangewezen voor het KWPN-verrichtingsonderzoek. Dit jaar was dat Street Art (v. Mowgli V.O.D.) en vorige week dinsdag in De Steeg op de KWPN-stamboekkeuring scoorde Bakker met topper Soniki. Deze dochter van Fontaine TN werd ster met 85 punten voor beweging. “Het bewijst toch dat je het goed hebt gezien toen ze veulentje waren”, glimlacht de 33-jarige opfokster.

Stam van Ranomi levert paarden die kunnen springen

Keer op keer levert Etoulon VDL-dochter Ranomi het bewijs dat ze een talentvol springpaard is. Nadat ze vijf dagen eerder overtuigend de Voermeester vrijspringwedstrijd op haar naam schreef, wist ze vorige week dinsdag op de KWPN-stamboekkeuring in De Steeg juryleden Henk Dirksen en Wim Versteeg te overtuigen. Ze verdiende 80 punten voor exterieur en 85 voor haar springaanleg. Die kwaliteit heeft ze overigens niet van een vreemde.

