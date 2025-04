Nationale Tuigpaardendag: KWPN-hengst Heliotroop wint Grote Prijs

Op de Nationale Tuigpaardendag in Exloo is de KWPN-goedgekeurde hengst Heliotroop (Colonist x Reflex M) gehuldigd als winnaar van de Grote Prijs. Eebert leverde de winnares van de rubriek aan de hand/aangespannen merries en de van Cizandro en Innovatief kwamen de beste nieuwelingen.

Er werden diverse rubriekswinnaars voor de Grote Prijs van Exloo uitgenodigd. Ereklasse-winnaar Heliotroop van geregistreerden H. en G. Naber werd door Henk Hammers naar de titel gestuurd. Na een succesvol 2024 gaat de hengst daarmee op dezelfde voet verder. Hij onderscheidde zich met zijn bewegingen en front. Ook KWPN-hengsten Olympus HS (Icellie x Colonist) van Handelshuis Schuttert met rijder Harry van Middelaar en Neon GSM (Bocellies Matteo x A New Day) van Jan Thijs Seinen met Lieke Lueks belandden in de prijzen.

Aan elkaar gewaagd

Bij Olympus HS en Neon GSM moest in de limietklasse zelfs de arbiter er aan te pas komen. Winnaar werd Olympus HS, maar Neon GSM deed er heel weinig voor onder. De inmiddels zeventienjarige voormalig KWPN-hengst Ditisem (Roy M x Manno) van Jan Muggen in handen van Celine Veenstra liet in de rubriek voor junioren zien het spelletje nog heel goed te snappen. Hij showde zich op heel natuurlijke wijze en werd fijn gereden.

Ilana PSH aan kop bij aan de hand/aangespannen merries

In de rubriek voor KWPN-merries aan de hand/aangespannen bleek Ilanda PSH (Eebert x Manno, fokker Jan Ermens) van de familie H. Pos de hoogst scorende merrie met 88 voor exterieur en 90 voor beweging en daarbij 88 punten voor het aangespannen gedeelte. De tweede prijs ging naar Pardoes J.N. (Kordaat x Cizandro, fokker L. van de Put) van H. Schut en F.B. Oldenburger. In handen van Niek Alting scoorde ze 85 voor het aangespannen gedeelte en met daarbij 85/88 kwam ze tot een totaal van 258. De top drie werd compleet gemaakt door Jara (Cizandro x Manno, fokker C.J.M. Boots) van Johan Kramer. In handen van Nico Calis behaalde ze 84 punten en met daarbij 78 voor exterieur en 82 voor beweging kwam ze tot 244 punten. De hoogst scorende merrie voor de aangespannen show (90 punten) was Papiamento (Lancelot x Dylano, fokker Hengstenhouderij Landzicht) van E. Kruiswijk.

Nieuwelingen merries: Titel voor Ronita LXXXIII

Bij de merries kwam Ronita LXXXIII (Cizandro x Atleet) van fokker Klaas Buist als winnares uit de bus. Volgens jurylid ging de strijd om de titel voornamelijk tussen Ronita en de Leffe Blond-dochter Rigoletto (mv. Aquarel). Het heel constante optreden, haar opwaartse manier van bewegen en het mooie totaalbeeld van Ronita gaven volgens jurylid Sybren Minkema de doorslag. Rigoletto maakte indruk met haar hooggrijpende voorbeen en haar grote, sterke manier van bewegen ook indruk. Op drie eindigde Radora (Cizandro x Ditisem, fokker G. Kamphorst) van D. Noordhuis en Lieke Lueks en op vier volgde Rumalya (Just Lucky x Wentworth Ebony) van fokker Henri van Weeghel.

Nieuwelingen hengsten/ruinen: Realist van Altrido aan kop

Bij de hengsten en ruinen werd de vierjarige Realist van Altrido (Innovatief x Cizandro, fokkers Trijntje en Albert Doornbos) van H. Bos de winnaar. “We hebben met veel plezier gejureerd en we hebben de meest lichtvoetig showende laten winnen. En die werd zeer goed voorgesteld”, aldus Minkema over de beste nieuweling hengsten/ruinen. Plaats twee was voor Prince (Lanto HBC x Eebert, fokker A.J.G. Mulder) van Thom van Laar. “Een paard met een hele mooie beentechniek en die heel dicht in de buurt van de winnaar kwam.” Op drie eindigde Rosco (Leffe Blond x Manno, fokker C. Bellis) van Hengstenhouderij Landzicht en op vier Real Star (Knaller x Saffraan) van fokker E. van der Veen.

Bron: KWPN