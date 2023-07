SK Tolbert: negentien merries door naar CK, Proud Marry kampioen

Vrijdag vond in Tolbert voor wat betreft Regio Tuigpaard Noord de tweede en tevens laatste stamboekkeuring plaats. Er werden 18 driejarige merries en een vier t/m zeven jarige merrie uitgenodigd voor de CK Noord die plaats vindt op 28 juli, eveneens bij de HJC Manege in Tolbert. Algemeen kampioen werd de driejarige Proud Marry (Cizandro x Jonker) van B. Dijk en gefokt door J. Dijk. Vanuit Exloo mogen er twaalf merries naar de CK.

In vier groepen verschenen 21 driejarige merries voor de jury die gevormd werd door Inspecteur Viggon van Beest, Bauke de Boer en Henk Lassche. Achttien mogen door naar de CK. “We hadden een brede kopgroep die van goede kwaliteit was. Vervolgens was er sprake van een eveneens brede tussengroep en een relatief klein ondereind. Er vielen slechts twee tweede premies. In de brede kopgroep zaten aansprekende, doorgaans goed bewegende merries. Gewoon hele mooie, complete merries met doorgaans goede bewegingen met door elkaar genomen ook maat en formaat, zo zou je de kopgroep kunnen omschrijven, aldus Viggon van Beest.

Kampioenskeuring

Uit de vier groepen nodigde de jury een zestal driejarigen als mede een zesjarige merrie uit voor deelname aan de kampioenskeuring. Dat waren:

Parina (Lanto HBC x Wodka HBC), f/g J.G. Vriend uit Zuidermeer, mede ger. J. Chardon uit Jorwert.

Pardoes J.B. (Kordaat x Cizandro), f. L. van de Put, uit Oosterwolde, ger. H. Schut uit Grootegast, F.B. Oldenburger uit Grootegast en R. Hofstra uit Lytsewierrum.

Pirose (Icellie x Unieko) f. L. Postma-De Haan, uit Kollumerpomp) ger. J.J. de Boer en M.C.R. de Boer uit Mantinge

Pylie (Icellie x Unieko), f. H.J. Veenstra uit Boijl, ger. J.L. Smink uit Steenbergen.

Proud Marry (Cizandro x Jonker), f. J. Dijk uit Nietap, ger. B. Dijk uit Nietap.

Prentiss (Cizandro x Plain’s Liberator) f. P. de Groot uit Leerdam, ger. G. Landheer uit Warten.

Miriantha-S, een als veulen in België geregistreerde merrie (Fantijn x Plain’s Liberator), f. Fonne Smeulders uit Kapellen, ger. H. Pos uit Ankeveen.

Tweede presentatie

“Uit deze selectie hebben we Proud Marry en Parina uitgenodigd voor nog een tweede presentatie. Kampioen werd Proud Marry. Zij is een zeer tuigtypische merrie met heel veel front en allure die rondom aanspreekt. Ze beschikt over een sterk buigend achterbeen en het silhouet is heel mooi. Om het plaatje nog completer te maken zou ze voor nog even royaler mogen.” Van Beest licht ook Parina toe. “Parina is eveneens een zeer tuigtypische merrie die bergopwaarts is gebouwd en zich ook mooi bergopwaarts en expressief beweegt en veel front maakt. Ze zou in de croupe nog even moderner kunnen. In het achterbeengebruik moest deze merrie iets toegeven op de kampioene.”

Ook CK

De aangeboden Reg B Merrie Poserna PSH (Knaller x Saffraan) van de familie Pos uit Ankeveen werd stamboekwaardig bevonden, werd Reg. A en mag naar de CK. Als aan de bijbehorende voorwaarden is voldaan kan ze in het stamboek worden opgenomen.

Keurschap voor Oderose MU

Met het behalen van een tweede voldoende IBOP-resultaat werd de voorlopige keurmerrie Oderose MU (Cizandro x Udo) van f/g. M. Uineken uit Dalen keur. Met een fraaie score van tweemaal een 8, viermaal een 8,5 en een 9 kwam ze uit op 84 en werd dus keur. Ze werd voorgereden door Harm Jan Veenstra. Van Beest: “Oderose is een sterk gebouwde merrie die goed in elkaar zit. Ze weet haar functionele exterieur goed te gebruiken en om te zetten in mooie bewegingen waarin veel takt, balans en schakelvermogen. Haar menproef was zoals we dat graag willen zien en ze vervolgde haar fraaie optreden met een zeer goede showproef.”

Bron: KWPN