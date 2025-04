Thuiskeuring Noord-Brabant: Hoogste score voor Totilas-dochter Obsession of Invictus

Op de thuiskeuring vandaag in Noord-Brabant werden drie springpaarden en negen dressuurpaarden voorgesteld. Bij de dressuurpaarden ging de hoogste score naar Obsession of Invictus. Deze zesjarige dochter van Totilas uit Vivian (elite prok v. De Niro) van A. Jansen scoorde 75 punten.

Floor Dröge, die de dressuurpaarden beoordeelde, omschreef Obsession of Invictus als een hele elegante merrie, ruim voldoende ontwikkeld en lang gelijnd met zeer goede verbindingen in het lichaam. Ze zou een fractie meer kap mogen tonen in haar hals. Obsession of Invictus is al Z2 geklasseerd. In combinatie met haar sportpredicaat werd ze vandaag tevens bevorderd tot stermerrie.

Indian Rock-zoon Nirvado H

De ruin Nirvado H behaalde een score van 70. Een goed ontwikkeld paard, duidelijk in het rechthoeksmodel. Voorzien van een elegant front, goede verbindingen en een correct fundament. Momenteel wordt hij uitgebracht in het ZZ-Licht. Met zijn optreden vandaag behaalde deze zoon van Indian Rock de punten die nodig waren voor het preferentschap van zijn moeder Hotlips Alanda (elite IBOP (dr) prok van Bretton Woods. Nirvado H is gefokt door H.T.A. Kuijten en staat geregistreerd bij D.D.Y. Hendrikx.

Voldoende score voor exterieur

In totaal kregen vandaag vijf merries een voldoende score voor exterieur. Als ze in de toekomst een goede IBOP afleggen of zich in de sport bewijzen dan kunnen ze in aanmerking komen voor een predicaat.

Bron: KWPN