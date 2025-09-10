Tien KWPN tuigpaardhengsten uitgenodigd voor tweede voorrijdag

In Ermelo vond dinsdag de eerste voorrijdag en herkansing plaats van twaalf tuigpaardhengsten. Tien hengsten zijn uitgenodigd voor tweede voorrijdag, kampioenshengst Samba (Macho x Cizandro) is teruggetrokken en één oudere hengst werd bij de herkansing niet aangewezen.

Omdat er nog niet is voorzien in de vacature van voorzitter van de hengstenkeuringscommissie tuigpaarden, is Henk Lassche bereid gevonden zitting te nemen in de commissie, samen met de reeds zittende Bauke de Boer. Thomas van der Weiden bekleedt tijdens dit verrichtingsonderzoek de functie van voorzitter, waarbij inspecteur Viggon van Beest het team compleet maakt. Nieuw was dat de eerder aangewezen hengsten nu ook op het straatje werden bekeken.

Zes driejarigen

Vijf driejarige aangewezen hengsten en één driejarige hengst uit de tweede bezichtiging presenteerden zich aangespannen volgens protocol. Aansluitend werden de geregistreerden uitgenodigd in de baan te komen voor een gesprek met de jury. Mede naar aanleiding daarvan hebben de geregistreerden van de driejarige aangewezen kampioenshengst cat.nr. 711 – Samba (Macho uit Mareda ster van Cizandro, fokker S. Daniels uit Wageningen) in goed overleg besloten hun hengst terug te trekken.

Na een presentatie op het straatje werden voor de voorrijdag op 18 september uitgenodigd:

Driejarige aangewezen hengsten:

Cat.nr. 700 – Sam (Cizandro uit Fijantha ster van Larix, fokker J.P.C. Ermens uit Oploo)

Cat.nr. 713 – Seizandro (Macho uit Heidelien elite IBOP-tuig PROK van Cizandro, gefokt door Gebr den Otter uit Bruchem)

Cat.nr. 721 – Santos (Magnifiek uit Mara stb van Fantijn, fokker T. Bast uit Eemnes)

Cat.nr. 729 – Sorrento (Roy M uit Julia-Rose ster van Cizandro, fokker A.H. Geerdink uit Haaksbergen)

Herkansing driejarige tweede bezichtigingshengst:

Cat.nr. 719 – Sjimmie (Macho uit Lirzela stb van Dylano, fokker P. Leeuwis de Wit uit Wijngaarden).

Op verzoek van de geregistreerde heeft de commissie de moeder van deze hengst opnieuw bekeken, evenals enkele andere nakomelingen van haar. Op basis van deze aanvullende informatie en zijn presentatie tijdens de herkansing is Sjimmie aangewezen en uitgenodigd voor de tweede voorrijdag.

Vierjarige aangewezen hengsten

Cat.nr. 733 – Rayan EVL (Icellie uit Lizzy ster van Eebert, gefokt door E.J. van Loenen uit Putten)

Cat.nr. 723 – Romeo V (Icellie uit Ilina elite pref IBOP-tuig PROK van Eebert, gefokt door G.E. Veenstra uit Kornhorn)

Cat.nr. 705 – Realist van Altrido (Innovatief uit Heolanda D keur pref IBOP-tuig van Cizandro, fokkers Trijntje en Albert Doornbos uit Beilen)

Herkansing vijfjarigen

Cat.nr. 701 – Pavarotti (Bocellie uit Emily ster van Manno, gefokt door A.G. van Ooyen uit Koekange).

Op verzoek van de geregistreerde heeft de commissie een aantal veulens van Pavarotti bekeken. Op basis daarvan, zijn verrichting tijdens de herkansing en het lagere verwantschapspercentage (8,9%), is de hengst uitgenodigd voor de tweede voorrijdag.

Cat.nr. 713 – Palladium VDM (Hubert VDM uit Inita M elite PROK van Patijn, gefokt door J.J. van der Meulen uit Haskerhorne).

Zijn goede sportprestaties zijn meegenomen in de beslissing om hem uit te nodigen voor de tweede voorrijdag. Wel moet de hengst dan meer balans en regelmaat tonen.

Vervolg

De tweede voorrijdag vindt plaats op donderdag 18 september, waarna op maandag 29 september de aanlevering zal plaatsvinden.

