Van Santvoort Makelaars Cup: Night Life VDL kampioen zesjarigen

In de finale voor zesjarigen van de KWPN Van Santvoort Makelaars Cup was het vandaag bijna een één-twee-drietje voor VDL Stud. Uiteindelijk eindigden twee VDL-hengsten op de hoogste plaatsen: de door Alex Gill gereden Night Life VDL (Erco van ’t Roosakker x Arezzo VDL) werd kampioen en New Pleasure VDL (For Pleasure x Diamant de Semilly) sprong onder Hessel Hoekstra naar de reservetitel.

VDL Stud-ruiter Alex Gill eindigde voor de tweede maal bovenaan in het KWPN Kampioenschap. Nadat hij vorig jaar in Exloo won met Neelena VDL, zegevierde hij ditmaal met de KWPN-goedgekeurde hengst Night Life VDL (Erco van ’t Roosakker uit Ialba VDL elite IBOP-spr PROK van Arezzo VDL) van f/g VDL Stud, die daarmee de fokkerspremie aangeboden door de Vrienden van KWPN in ontvangst konden nemen.

Ongelooflijk voorzichtig

“Night Life VDL is ongelooflijk voorzichtig, competitief en intelligent. Geweldig dat we hier hebben kunnen winnen. Het KWPN Kampioenschap en het WK in Lanaken zijn voor ons de belangrijkste piekmomenten dit jaar”, reageert Alex Gill enthousiast.

Paard voor de toekomst

Ook Hessel Hoekstra was gebrand op de overwinning en kwam met de KWPN-goedgekeurde hengst New Pleasure VDL (For Pleasure uit Lady-A ter Putte van Diamant de Semilly, fokker Familie De Maertelaere) van de VDL Stud maar heel iets tekort. “De beste van vandaag heeft gewonnen, ik heb het net in laatste lijn laten liggen maar ben wel heel blij met hoe New Pleasure hier alle dagen sprong. Echt een paard voor de toekomst”, vertelt Hessel Hoeksta.

Nice Girl Dito derde

Op kleine afstand volgde Joël Lustenberger met de Arezzo VDL-dochter Nice Girl Dito (uit Ditodina elite sport-spr PROK van Carthino Z, fokker F.C.W. Slootmans) dankzij een snelle nulronde op de derde plaats. Een foutje op de laatste hindernis weerhield de derde hengst van VDL, Sambucci de Muze (v. Hunter’s Scendro), van het podium. Voor hen werd het de tiende plek.

WK Lanaken

De beste negen combinaties zijn uitgenodigd voor het WK in Lanaken in september.

Uitslag

Bron: KWPN