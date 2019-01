Van Uytert komt met actie om Hermès aan het dekken te krijgen

Joop van Uytert heeft zelf veel vertrouwen in Hermès (v. Easy Game) maar qua dekkingen loopt het geen storm . De in 2015 bij het KWPN ingeschreven hengst heeft tot en met 2018 nog maar 35 KWPN-geregistreerde nakomelingen gebracht. Om die reden komt de hengstenhouder met een actie, hij geeft fokkers die Hermès dit seizoen willen gebruiken een vette korting van 35%. "Ik hoop dat er dan toch wat meer fokkers zijn die hem in gaan zetten."

Hermès werd in 2015 met 78,5 punten ingeschreven en liet in het daaropvolgende jaar een knappe uniforme collectie veulens zien op de afstammelingenkeuring. Uit die eerste jaargang van twaalf veulens (zes merries/zes hengsten) is er ondertussen eentje ZfdP goedgekeurd (Hey Henkie), eentje is aangewezen voor de derde bezichtiging van de KWPN hengstenkeuring (cat.nr 510) en eentje werd onlangs op de tweede fase van de BWP hengstenkeuring doorverwezen naar de zadeltest (Lincom’s Leonardo Davinci CL).

Over de streep trekken

“Ik denk dat Hermès echt wat kan toevoegen aan de fokkerij. Ik wilde deze actie eigenlijk vorig jaar al doen, maar heb bewust toch even gewacht op hoe de eerste jaargang uitgegroeid was. Dat lijkt goed en ik hoop dat ik nu toch wat meer fokkers over de streep kan trekken. Met deze actie wil ik vooral een statement maken, het vertrouwen in deze hengst tot uitdrukking brengen. Hij brengt veel ras, lichtvoetigheid in de bewegingen en heeft zelf veel piaffe-passage aanleg. Daarbij fokt die stam gewoon goed, z’n moeder heeft ondertussen al twee goedgekeurde zonen, één aangewezen hengst en nu weer eentje die naar Den Bosch mag.” De merries voor Hermès moeten volgens Van Uytert wel een goede bovenlijn hebben.

Bron: Horses.nl