Vijf springhengsten en één dressuurhengst doen examen: Stromae en El Classico PS TN naar huis

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Stromae (Las Vegas x Sir Donnerhall I) Foto: Rick Helmink
Door Rick Helmink

Op de laatste tussenbeoordeling voor de eindpresentatie van het KWPN Voorjaarsonderzoek 2026 zijn twee hengsten naar huis gestuurd: Stromae (v. Las Vegas) onderzoek is beëindigd en El Classico PS TN (v. Empire) is doorverwezen naar het najaarsonderzoek. Dat betekent dat zaterdagochtend zes hengsten deelnemen aan het examen: één dressuurhengst en vijf springhengsten.

