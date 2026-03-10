Vijf springhengsten en één dressuurhengst doen examen: Stromae en El Classico PS TN naar huis

Op de laatste tussenbeoordeling voor de eindpresentatie van het KWPN Voorjaarsonderzoek 2026 zijn twee hengsten naar huis gestuurd: Stromae (v. Las Vegas) onderzoek is beëindigd en El Classico PS TN (v. Empire) is doorverwezen naar het najaarsonderzoek. Dat betekent dat zaterdagochtend zes hengsten deelnemen aan het examen: één dressuurhengst en vijf springhengsten.
