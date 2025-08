Vraagtekens bij strijd om Pavo-titel zesjarigen

Gemengde gevoelens, na afloop van de Pavo Cup voor zesjarige dressuurpaarden. Net als twee jaar geleden kwam het nationaal kampioenschap van de dressuurjaargang 2019 terecht bij de populaire dekhengst Extreme U.S. (Escamillo x Vivaldi), maar er zijn vraagtekens te plaatsen bij de manier waarop dat ging. Langs de kant zagen velen de titel terechtkomen bij Odi Murona (Blue Hors Farrell x Johnson TN), maar de juryleden in met name de halve finale en rijdend jurylid Simone Pearce dachten daar anders over.

Een 10 – wat anders? – voor ‘machientje’ McMary

De kampioen vinden was bij de vierjarige dressuurpaarden in de Pavo Cup dit jaar niet zo ingewikkeld. Hoewel niet de grootste van het stel, stak McMary (McLaren x Ampère) er met kop en schouders bovenuit. Dat zag ook rijdend jurylid Simone Pearce, die de enige 10 van de finaledag uitdeelde aan de merrie van fokkers Jeroen Slot en Dennis Schurink, eigenaar Reesink Horses en amazone Phoebe Peters.

Titel komt bij Perfect Ritme goed terecht

De overwinning van Perfect Ritme (Lord Europe x Negro) in het Pavo-kampioenschap van de vijfjarige dressuurpaarden was méér dan verdiend. Het was niet alleen een zege met zeer hoge cijfers voor de ruin van de familie Op ’t Hoog uit Moergestel en amazone Kim Noordijk. Deze titel kwam ook heel goed terecht. Iedereen zat te duimen dat juist dit paar de Pavo Cup zou winnen, nadat de afvaardiging naar het WK voor jonge dressuurpaarden in Verden gecanceld moest worden doordat Kim Noordijk al had deelgenomen aan het EK U25. Een bittere pil, die werd weggespoeld met een heerlijke slok Pavo-champagne.

Lees alles over de Pavo Cup 2025 in de Paardenkrant nr. 32, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop