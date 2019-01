Landgestüt Warendorf papt nu aan met Rüscher-Konermann

In oktober leek Helgstrand Dressage een samenwerking aan te gegaan met Landgestüt Warendorf. Maar een paar dagen geleden was het plan alweer van de baan. In plaats van Helgstrand gaat het Landgestüt nu samenwerken met het hengstenstation Rüscher-Konermann. Warendorf directeur Kristina Ankerhold bevestigde dit aan het blad St.Georg. Door de fratsen van Ankerhold verloor het Landgestüt ondertussen wel twee stabiele partners: stoeterij Blue Hors en Matthieu Beckmann.

Het Landgestüt Warendorf was eind oktober nog enthousiast over de samenwerking met Helgstrand Dressage en noemde het een geweldige kans. “Hiermee kunnen we nog meer internationale bloedlijnen aanbieden”, aldus het Landgestüt.

‘We doen ieder ons eigen ding’

Maar begin deze week informeerde Andreas Helgstrand Reiter Revue dat de samenwerking tussen Helgstrand Dressage en Gestüt Warendorf van de baan is. De mail kon kort worden samengevat: “We doen ieder ons eigen ding”. St.Georg deed bij Kristina Ankerhold, de nieuwe baas van het Landgestüt, navraag. “Ik heb niets toe te voegen aan de verklaring van Andreas Helgstrand. Van mij hoort u niets over de achtergrond”, aldus Ankerhold.

Blue Hors en Beckmann

Door de aankondiging van de samenwerking met Helgstrand, die bij de Westfaalse fokkers overigens veel discussie los maakte, verloor Warendorf twee stabiele partners. Blue Hors haalde Hotline dit najaar weer op uit Warendorf en de samenwerking met Matthieu Beckmann heeft de samenwerking met Landgestüt Warendorf inmiddels ingeruild voor Celler staatsstoeterij.

Samen met Rüscher-Konermann

Om de stoelendans compleet te maken komt er voor het komende dekseizoen toch nog een nieuwe samenwerking: nu met het hengstenstation Rüscher-Konermann in Greven. Dit werd officieel aangekondigd op de K + K Cup in Münster, legde Ankerhold uit. Over welke hengsten het gaat, kon ze nog niets zeggen. “We zullen dat in detail bespreken en wordt later in het hengstendistributieplan openbaar gemaakt.” Rüscher-Konermann heeft hengsten zoals de premiehengst Diamond Magic (v. Diamond Hit), verrichtingstopper Eurovision (v. Equitaris) en de Westfaalse hengst Baccardi won onder zijn amazone Claudia Rüscher de kleine finale op het WK 2017 in Ermelo won.

Bron St.Georg