Eerste Gelderse merrie geslaagd voor EPTM, zes keer 80 punten of meer

Tweeëntwintig EPTM-merries deden vrijdag examen. Zeven dressuurmerries, veertien springmerries én de allereerste Gelderse merrie die het examen aflegde voor Gelderse paarden. Alle merries slaagden en zes springmerries kregen 80 punten of meer.

Jurylid Henk Dirksen: “Het was een positieve EPTM-test, het merendeel van de paarden was vanaf het begin af aan goed te rijden. De laatste weken hebben de merries goede vorderingen gemaakt, waardoor we zes merries met 80 punten of meer konden laten slagen.”

Ster, keur en elite

Aansluitend aan de EPTM-test was er direct een mogelijkheid tot stamboekopname en vond de Centrale Keuring plaats. Acht springmerries werden opgenomen in stamboek en bevorderd tot ster, zes merries werden vervolgens keur en indien in het bezit van het PROK- of D-OC-predicaat elite.

Op kop

Op kop geplaatst van de Centrale Keuring werd Jolly Jewel JS (Embassy II uit Fumosa elite EPTM-spr sport-spr PROK van Up To Date, fokker Jacoba Stud uit Wijster). Deze merrie nam deel aan de tweeweekse test. “Een zeer aansprekende, correcte merrie. Ze beweegt zeer lichtvoetig, heeft veel overzicht op de sprong en is in hoge mate voorzichtig op de sprong. Daarnaast beschikt ze over veel lichaamsgebruik en veel atletisch vermogen.” Deze merrie ontving 80 punten voor exterieur en 85 voor het springen. In de EPTM-test behaalde zij 83 punten met 8,5’en voor haar reflexen, techniek en aanleg als springpaard.

Hoogste score

Tweede in de CK werd Comme il faut-dochter Chateau Z (uit Epple D ster PROK van Vleut, fokker J.G.N.E. van Doorn uit Boekel), zij ontving eveneens 80 punten voor exterieur en 85 punten voor het springen. In de test behaalde zij 83,5 punten en behaalde daarmee de hoogste score van deze test. “Een merrie met een extreem goed gebruik van het voorbeen, goede reflexen, veel afdruk en ook lijkt zij over veel atletisch vermogen te beschikken.” Deze merrie ontving voor alle springonderdelen een 8,5 behalve voor de galop en rijdbaarheid daarvoor scoorde zij een 8.

9 voor vermogen

Met ook 80 punten voor exterieur en 85 punten voor springen eindigde Jodivette P (Verdi uit Triomphe-K keur sport-spr van Emilion, fokker Pegasus Stables uit Bentelo) van G.J. van de Pol uit Nieuw Heeten op de derde plaats. “Deze merrie lijkt over veel vermogen te beschikken waarvoor zij ook een 9 ontving, daarnaast heeft zij een goede achterhandtechniek en beschikt ze over een goede instelling.” In totaal kreeg deze merrie na afloop van de test 82,5 punten met 8,5’en voor haar instelling, rijdbaarheid en aanleg als springpaard en 8’en voor haar galop, reflexen en techniek. Als vierde geëindigd zien we Koraal, een dochter van Cidane. Haar moeder, de keurmerrie Ereprijs (v.Van Gogh) behaalde zelf 82 punten voor de EPTM-test en bezit ook het sportpredicaat. Haar dochter deed er nog een schepje bovenop en scoorde 82,5 punten. “Koraal is een grote royale merrie, met een goede techniek. Zij springt ontzettend simpel over de hindernissen.” Voor haar techniek, vermogen en instelling kreeg deze merrie een 8,5. 8’en waren er voor de onderdelen galop en reflexen. Koraal werd gefokt door A. van der Scheer uit Kampenveen.

Royale, goed ontwikkelde merries

“Opvallend was dat het overgrote deel van deze merries allemaal royale, goed ontwikkelde merries waren. Echte kleine paarden zaten er niet tussen. Naast de 80-plus merries die deelnamen aan de stamboekkeuring/Centrale Keuring, waren er nog twee springmerries die boven de 80 punten uitkwamen.” Jade Fan Skúlenboarch, een dochter van Baltic VDL, (uit Curiana ster pref van Douglas, fokker Y.E. Haijma uit Eastermar) was een van deze merries. Zij liet 82,5 punten noteren. “Deze merrie laat zien over veel afdruk te beschikken, een goede techniek en opent goed na de sprong. Daarnaast viel haar instelling ook positief op.” Voor techniek, instelling, rijdbaarheid en aanleg als springpaard ontving deze merrie dan ook 8,5’en. De zesde merrie met een 80 puntenscore is Juliaminka GP (Bernini uit Dominka ster EPTM-spr van Warrant, fokker G.J. van de Pol uit Nieuw Heeten). “Een langgelijnde merrie die gedurende alle weken een hele constante verrichting heeft laten zien. Ze heeft een goede techniek en springt heel makkelijk.” Voor alle springonderdelen waren er 8’en voor deze merrie.

Dressuurmerries

Van de zeven dressuurmerries, zijn vijf merries aangeboden op de stamboekkeuring en zijn drie merries bevorderd tot keur of elite. Eén merrie was al in het bezit van het stamboek exterieur-predicaat en na het slagen van de EPTM-test is deze merrie direct ster geworden. De merrie die op kop werd geplaatst op de Centrale Keuring is George Clooney-dochter Kurona (uit Vurona elite IBOP-dres sport-dres pref prest PROK van Negro, fokker Chr. De Feyter Seydlitz uit Axel) van M.P. Vanderstappen-Keyzer uit Rockanje. “Een merrie met een goede stap die zuiver en actief is. Vooral haar souplesse en lichtvoetigheid vielen op.” De merrie kreeg 70 punten voor exterieur en 80 punten voor beweging. Ze had ook de hoogste score in de EPTM-test bij de dressuurmerries, namelijk 79 punten. Met een 8 voor zowel haar souplesse als aanleg als dressuurpaard.

Gelderse merrie

Jeaninetty, de allereerste Gelderse merrie die het examen voor Gelderse paarden aflegde. En dat deed ze met succes. “Deze beoordeling heb ik samen met Mathilde Brouwer gedaan”, legde Henk uit. “Een heel fijn, ongecompliceerd paard. Ze kan goed draven en heeft daarbij veel balans en een goede beentechniek. Ook waren wij zeer lovend over haar instelling, een heel plezierig paard om mee te werken. Daarnaast laat zij zien ook veelzijdig te zijn, bij het springen is ze wat fris maar doet dit heel goed. Vanaf het begin af aan liet zij zich makkelijk rijden en sprong zij goed.” Deze Alexandro P-dochter (uit Sinetty keur sport-dres van Cabochon, fokker R.Ph. Hekkert uit Wijhe) slaagde met 77,5 punten met een 8 voor haar draf, veelzijdigheid en haar springverrichting. Voor haar instelling ontving zij een 8,5.

“We kunnen het denk ik niet vaak genoeg zeggen wat voor mooi, uniek systeem de ETPM-test is voor merries. Binnen een paar weken transformeert een ‘groene’ veulenboekmerrie naar, als alles mee zit, een elitemerrie die fijn te rijden is. Doordat het verrichtingsonderzoek start met een pilot van 50 dagen, zijn er voor de EPTM extra testmogelijkheden gekomen. Aanstaande maandag begint de nieuwe test alweer, het is nog mogelijk om daarvoor aan te melden”, besluit Henk Dirksen.

Bron: KWPN