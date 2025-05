IBOP Bodegraven: 13 dressuurmerries en twee springpaarden geslaagd, 86 punten voor Rihanna

Twee springpaarden en vijftien dressuurpaarden namen op Hippisch Centrum Bodegraven deel aan de IBOP en werden beoordeeld door de KWPN-inspecteur van de regio Zuid-Holland, Petro Trommelen, samen met Wim Versteeg. Dertien dressuurpaarden en beide springmerries slaagden. De hoogste punten (86) waren voor Rihanna (v. Dream Boy).

De hoogste punten vandaag, 86, gingen naar Rihanna. Zij gooide vorig jaar op de keuring al hoge ogen. Ze is een dochter van Dream Boy uit de bekende elite sport en Lichte Tourmerrie Funkenmarie (v. For Romance), die voor haar EPTM maar liefst 93 punten liet noteren, één van de hoogste scores van de populatie. Rihanna kreeg vandaag voor de onderdelen stap en galop een negen. Haar souplesse viel heel positief op, evenals haar ruimte en actieve stap. Galopperen deed ze met veel afdruk, ruimte en steeds bergop. Rihanna keerde huiswaarts als elitemerrie. Ze is gefokt door Hans Bernoski en staat geregistreerd bij Stal Bernoski in Bleiswijk en P. Luersman in Atlanta. Rihanna werd op aansprekende wijze voorgesteld door Miranda Pakvis.

Total Hope

Rosanola Bloemendael (Total Hope x Florencio) behaalde vandaag een score van 80.5. Deze merrie liet veel techniek in de benen zien. Toen ze gaandeweg de verrichting meer ontspande werd haar bewegingsafloop steeds beter. Deze register A-merrie meet maar 1.60m, maar alles past prima bij elkaar; een deftig damespaard. Ze werd na afloop nog voorgesteld op het straatje. De goed gemodelleerde merrie, met haar mooie front, sterke bovenlijn en correcte fundament kreeg ze voor haar exterieur 70 en voor beweging 80. Hiermee werd ze onder voorbehoud van het voldoen aan de aanvullende voorwaarden benoemd tot keurmerrie.

De vorig jaar aangewezen hengst Radler Bloemendael is een volle broer van Rosanola. Zij is gefokt en staat geregistreerd bij Kim Vugts in Boxtel.

Nichtje van Totilas

Met 80 punten maakte ook Solero (v. So Unique) een goede instuk. Haar moeder is stermerrie Uusminka, de één jaar jongere volle zus van het bekende Grand Prix-paard Totilas. Solero beschikt over een opvallend mooi silhouet en veel zelfhouding. Stappen deed ze goed en draven heel functioneel. Haar galop viel op door de balans. Tevens waren haar harde beenwerk en de goede voeten duidelijke pluspunten. Ook Solero werd op het straatje gekeurd en onder voorbehoud van voldoen aan de bekende voorwaarden bevorderd tot keurmerrie. Ze staat geregistreerd bij J.P. Dalsem in Den Hoorn en werd op fijne wijze gepresenteerd door Lynne Maas. In de moederlijn komen we de nodige internationale sportpaarden tegen, onderverdeeld in de disciplines springen, eventing en dressuur.

Beste springpaard

Bij de springpaarden ging de hoogste score, 80, naar Olivia Polo (v. Dakar VDL). Ze leek met een normale ruimte door het lijntje te galopperen, maar kwam steeds goed voor de hindernis. In het springen was ze heel attent, bukte ze goed en sprong met een mooie boog. Daarnaast toonde ze een goede instelling, was heel voorzichtig en steeds scherper naarmate de hindernis hoger werd. Voor instelling en rijdbaarheid kreeg ze van de jury een 8.5. Naderhand verscheen dit hoogbenige en moderne sportpaard op het straatje, werd opgenomen in het stamboek met 80/80 en tevens meteen. Olivia Polo is een dochter van Dakar VDL en komt uit stermerrie Fira Polo (v. Amadeus). Ze is gefokt en staat geregistreerd bij Stal Meursing in Hazerswoude-Dorp. Haar amazone Samantha Mast stuurde haar op een natuurlijke en fijne wijze door de verrichting.

