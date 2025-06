Kjento-dochter Soof Osterbos met 86,5 punten topscoorder EPTM

“Een hele complete merrie”, zo vatte Marcels Beukers de topscoorder van het EPTM-examen van vandaag samen: de driejarige merrie Soof Osterbos (uit Hera Sollenburg elite IBOP-dres PROK van Bretton Woods, gefokt en geregistreerd bij F.M. Dröge en E.M.C. Zuidam uit Swolgen, met R.W. Zuidam als medefokker). De Kjento-dochter kreeg een 9 voor de galop én voor haar aanleg als dressuurpaard. Haar exterieur werd beloond met 85 punten; de totaalscore kwam uit op 86,5 punten. De merrie werd elite verklaard en uitgenodigd voor de NMK.

“Een zeer aansprekende merrie, die opwaarts is gebouwd en veel lengte in het lichaam toont”, vervolgt Beukers. “Ze heeft een opvallend front en veel bloeduitstraling. In stap toont ze veel ruimte, souplesse en zuiverheid. In draf valt haar techniek op, met goed gebruik van het lichaam en buiging in het achterbeen. In galop laat ze veel balans en bergopwaartse beweging zien, met ook daar veel techniek.”

Twee NMK-tickets

Tijdens het EPTM-examen in Ermelo lieten de deelnemende paarden zich van hun beste kant zien. Acht dressuur- en veertien springpaarden zijn geslaagd en twee merries ontvingen een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring. “Het EPTM-examen liep goed vandaag, de paarden presteerden fijn met enkele mooie uitschieters”, vertelt Beukers, die samen met Luuk Smetsers en Sandra Schmuecker de beoordeling verzorgde.

83,5 punten voor Sabrina VM

Ook bij de springpaarden werd een NMK-ticket uitgedeeld. “Sabrina VM is een paard dat gedurende de hele test een constante, goede verrichting heeft laten zien”, licht Beukers toe. “Ze sprong altijd goed, met veel reflexen en een achterbeen dat ze goed onder het lichaam brengt. Ze laat echt atletisch vermogen zien.” Sabrina VM (Lambada Shake AG uit Mojito VM keur EPTM-spr van Classe HS, gefokt en geregistreerd door J. van Meeveren uit Meerkerk) verdiende een 9 voor vermogen en kwam daarmee op een totaalscore van 83,5 punten. “Het is een langgelijnde merrie met een correct fundament, die nog iets arm bespierd is, maar wel goed in het rechthoeksmodel staat”, aldus Beukers. De merrie werd na afloop van de stamboekopname elite verklaard met 75 punten voor exterieur.

Lichtvoetig

De Imagine-dochter Siena (uit Olivia SMH-PP van Escamillo, gefokt en geregistreerd bij M. den Teuling uit Gemonde) viel op met haar jeugdigheid en lichtvoetige manier van bewegen. “Een aansprekende merrie die goed stapt, met veel ruimte”, vertelt Beukers. “In draf laat ze een goed gebruik van het voorbeen zien. Ze mag daarin nog wat aan kracht winnen, maar beweegt lichtvoetig. In galop toont ze veel techniek en balans.” Siena kreeg 8,5’en voor galop, souplesse en rijdbaarheid, wat haar op een totaalscore van 82 punten bracht. De merrie werd bevorderd tot elite.

Nog een elitepredicaat

Soësion (Glamourdale uit Brittsion elite sport-dres PROK van Sir Donnerhall I, gefokt en geregistreerd bij C. van der Oord uit Schoorl) is eveneens elite verklaard. “Een merrie met een goede stap, die vlijtig is”, vertelt Marcel Beukers. “In draf toont ze een goede techniek, met veel gebruik van het voorbeen. In het achterbeen mag ze nog wat sterker worden. In galop laat ze opnieuw techniek en ook balans zien.” Soësion scoorde 8,5 voor galop, rijdbaarheid en aanleg, en kwam daarmee eveneens op een totaalscore van 82 punten. Voor exterieur kreeg zij 75 punten.

Veel atletisch vermogen

De springgefokte merrie Sasara (Chatinue uit Nasara ster D-OC van Cantos, gefokt en geregistreerd door Chr. M. Snepvangers uit Bergen op Zoom) wist eveneens indruk te maken. “Een atletisch gebouwde merrie met veel bloed en een lichtvoetige galop met voldoende ruimte”, aldus Beukers. “Ze springt met veel afdruk en laat echt atletisch vermogen zien. Een paard voor de toekomst.” Voor vermogen en aanleg kreeg Sasara een 8,5, wat resulteerde in een totaalscore van 81 punten.

80 punten

Tot slot was er een geslaagde verrichting voor Sotage B (Denzel van ’t Meulenhof uit Cerditage prestatie sport-spr D-OC van Verdi, gefokt en geregistreerd door H. Bakker uit Tollebeek). “Een paard dat zich in de loop van de test heel mooi heeft ontwikkeld”, vertelt Beukers. “Ze is steeds losser geworden, heeft meer souplesse gekregen en springt nu met een hele fijne manier van bewegen. Ze is voorzichtig, heeft overzicht en gebruikt haar lichaam goed.” Sotage B werd beloond met allemaal 8’en, wat resulteerde in een nette totaalscore van 80 punten.

Bron: KWPN