Rhodoxis en Rosaleigh NA topscoorders in EPTM

Negen dressuur- en vier springmerries werden vandaag voor de laatste keer beoordeeld tijdens de examendag van de EPTM. Twee van deze paarden trokken de aandacht met een score van 80 punten of meer. Topscoorder van de dag was de Dorian Grey Z-dochter Rhodoxis met 82,5 punten, bij de dressuurmerries behaalde Rosaleigh NA (v. Lantanas) met 80 punten de hoogste score. Aansluitend vond in Ermelo opnieuw een IBOP-test plaats, waarbij één springpaard en één dressuurmerrie werden beoordeeld. De Sir Donnerhall I-dochter Rhapsody Sijgje LMD, een halfzus van de goedgekeurde KWPN-hengst Nashville Star (v. Desperados), scoorde 80,5 punten en behaalde daarmee het elitepredicaat.

KWPN-inspecteurs Marcel Beukers, Luuk Smetsers en Stan Creemers beoordeelden de merries. “Het was geen grote groep vandaag, maar de groep toonde wel een mooie kwaliteit,” vertelt Marcel Beukers.

Topscoorder met 82,5 punten

Springmerrie Rhodoxis (Dorian Grey Z uit Mulottie W Z van Maestro vd Bisschop, fokker C. Koppelman uit Haaksbergen) had de hoogste score met 82,5 punten. “Dit is een hele atletische merrie, die goed kan galopperen met veel balans en ruimte. Springen doet ze met veel overzicht en ze heeft veel reflexen. Ook sprong ze met een goede techniek, waarbij ze de sprong van achter goed afmaakte. Dit paard heeft veel instelling en een goede rijd- en bewerkbaarheid.”

Goede draf

Met 80 punten scoorde Rosaleigh NA (Lantanas uit Kayleigh NA elite pref IBOP-dres D-OC van Negro, fokker N.A. den Rooijen uit Lage Zwaluwe) de hoogste punten bij de dressuurpaarden. Deze merrie heeft gedurende de test veel aan rijdbaarheid gewonnen. “Ze heeft veel aanleg en een goede draf, waarin ze makkelijk kan sluiten en verruimen. Ook laat ze veel souplesse zien.” De draf en de souplesse werden beide beloond met een 8,5.

IBOP

Rhapsody Sijgje LMD (Sir Donnerhall I uit Ezrasijgje ster pref van Westpoint, gefokt door L. Martens en dochters uit Zuidveen en geregistreerd bij Stal Zwaansbroek BV te Noordwijk en J.A. Smits uit Onstwedde) liet een zeer overtuigende verrichting zien en werd geprezen om haar rijdbaarheid en souplesse. “Ze is een complete merrie die zich heel fijn laat rijden en bewerken”, licht KWPN-inspecteur Marcel Beukers toe. “In stap toonde ze veel ruimte en lichaamsgebruik, en haar draf kenmerkte zich door een goede techniek en mooi voorbeengebruik. Ook in galop zagen we deze kwaliteit terug, waarbij ze op de rechterhand meer bergopwaarts sprong dan op de linkerhand. Van nature zou ze nog iets meer houding mogen maken, maar ze liet in alle onderdelen veel kwaliteit zien.”

Bron: KWPN