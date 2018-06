“We kregen een foto van het veulen onder ogen en zagen dat het een echte blikvanger is. Ook de dressuur- en Welsh-liefhebbers die erbij waren vonden dat en zodoende besloten we samen aan een avontuur te beginnen. Het is heel positief voor de tuigpaardwereld dat ook mensen uit andere fokrichtingen willen investeren in goed materiaal.”

In de opfok

Het hengstveulen werd enkele dagen geleden geboren in de stallen van Gerrit Bonestroo, die hem fokte uit de lijn van de goedgekeurde hengst Icellie. Grootmoeder Winnetou (v. Larix) liep een goede IBOP en werd door Henk Hammers in de sport uitgebracht. “Als het veulen een maand of vier, vijf is, wordt het afgeleverd bij Eric Koele. Daar gaat hij de opfok in en het doel is uiteindelijk de hengstenkeuring”, vertelt Veldhoen enthousiast.

Deelnemers aan het syndicaat zijn Eric Koele, Wim Pap – de vader van dressuuramazone Kimberly Pap – en Welsh-liefhebbers Jan Nijkerken en Willard Leeuwis. Ook Thom Koele, Albert van de Worp, Hendrik Scholten, Joris Noordman, Gerrit Koele, Pieter Siemerink en fokker Gerrit Bonestroo doen mee.

Bron: Paardenkrant – Horses.nl