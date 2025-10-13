NRPS ABOP: Hoogste scores voor Rainbow Marin-SB en Pronk Stable’s Magic

Op de ABOP van het NRPS op 11 oktober zijn alle vijftien deelnemers geslaagd. De twee kampioenen van de Nationale Keuring maakten de belofte onder het zadel waar en kwamen als toppers uit de bus. Voor de vierjarige dressuurmerrie Rainbow Marin-SB was er een score van 42,5 punten en de driejarige dressuurpony Pronk Stable's Magic kwam op een totaal van 42 punten.

Rainbow Marin-SB (Dancier Gold uit Nationaal Kampioen Love Your Colour-SB) is pas net zes weken onder het zadel, maar liet zich al goed rijden en werd zeer goed voorgesteld door Michelle Dalemans. De merrie van fokkers wijlen Marinus Smegen en Roelie Brinks viel op met haar enorme motor en goede zelfhouding. Voor de stap kreeg ze zelfs een negen.

De elfjarige dressuurmerrie Jentel VDM (Charmeur x Obelisk, fokker O. Kahlman) van Gerda Bosma liep met Caitlyn Mollema naar 38 punten.

Twee keer raak voor Geronimo Taonga

De Nationaal Kampioen 2025 van de dressuurpony’s Pronk Stable’s Magic (Geronimo Taonga x Orchard Wildeman) van Jasper van den Broek werd netjes voorgesteld door amazone Fanke Klaver. De temperamentvolle merrie liet een opwaartse draf en een galop over veel bodem zien. Beide gangen werden, evenals de geschiktheid, beloond met een 8,5.

Geronimo Taonga had met Pronk Stable’s Rising Sun (mv. Holthausen Frodo II) nog een schot in de roos. De merrie, die net als Magic gefokt is door Lars Pronk en Esther van den Berg, werd keurig voorgesteld door eigenaresse Marloe Vermeer. Haar balans, zelfhouding en meewerkende karakter vielen positief op. Met onder andere een 8,5 voor de geschiktheid kwam ze tot een totaal van 40,5 punten.

Pronk Stable’s Magic (v. Geronimo Taonga) met Fanke Klaver. Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Drie dressuurpony’s uit dezelfde moederlijn

De vierjarige Heimolen’s Sprakling Lizzy (Leun Veld’s Winston Jr. x Don Cremello du Bois) en haar negenjarige nichtje Elmira Gold (Goldstar du Bois x Drug ox), beide van fokkers Twan en Jill van Erp werden door Jony van Erp voorgesteld. Lizzy kreeg 40,5 punten, Elmira slaagde met 38 punten.

De driejarige dressuurpony Coco (Ducati du Bois x First Stayerhof’s Ramzi H) is door T. van Vugt gefokt uit dezelfde NRPS-merrielijn als Lizzy en Elmira Gold. Onder het zadel van Jaylee Kraak slaagde Coco met 39,5 punten.

Power Girl en Valeska fan Erverveld

Voor de zevenjarige dressuurpony Power Girl (Orlando x Power and Paint) van fokker Raymond Kamphuis was er een score van 39,5 punten. Lis ten Have stelde haar voor. De driejarige Saar EPJ (Nilay van de Beekerheide x Don Cremello du Bois) van fokker Edwin Jansen behaalde met amazone Amy Bax 39 punten.

E-pony Valeska fan Erverveld (Don Cremello du Bois x Tsjerk 328, fokker A.J.A.C. Erberveld) van Nikita Jordens liep met Hanna Lewe naar een score van 37,5 punten.

Allround pony’s

Allrounder Zara BKR (Kansheber x Kinetic Wizard, fokker Familie Brands) scoorde 75,5 punten. De merrie werd voorgesteld door Naita van der Velden en liet een positieve instelling zien. Bij het springen toonde ze inzet en voorzichtigheid.

Karlotta A.N. (Castlerock x Carl) van Albertine Nannings behaalde met Gemma van Dellen in het zadel 75,5 punten. De achtjarige merrie werd vorig jaar in het stamboek opgenomen, maar kon toen wegens omstandigheden niet vrijspringen. Met haar score van 75,5 punten heeft ze nu alsnog aan de prestatie-eis voldaan en is ster geworden.

Leonora Broekman stelde de achtjarige appaloosa Voilette-JR (Vaderhoeve’s Be Dazzled x Atilla) van fokkers Robert en Jesse Buitenhuis heel correct voor. Ze behaalde als allrounder 70 punten.

Karlotta AN (v. Castlerock) met Gemma van Dellen. Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Springpony

De enige springpony in het gezelschap behaalde 40,5 punten. Deze driejarige Super Trouper (Gruyter’s Bruno Mars x Vitano) van fokker Aniek Buitenhuis liet met Merel Blankvoort beloftevolle sprongen zien en kreeg onder andere een 8,5 voor de techniek. Ze werd tevens in het stamboek opgenomen en ster verklaard.

Super Trouper (v. Gruyter’s Bruno Mars) met Merel Blankvoort. Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bron: Persbericht