NRPS VO: 36 hengsten succesvol gepresenteerd, drie nieuwe hengsten geaccepteerd

Donderdag is bij het NRPS het verrichtingsonderzoek 2025/26 van start gegaan met de eerste beoordeling onder het zadel van de 3,5-jarige en oudere dressuurhengsten die in maart op de hengstenkeuring zijn geaccepteerd. 36 hengsten zijn succesvol gepresenteerd (19 dressuurhengsten, 7 springhengsten en 10 ponyhengsten). Ook is een aantal 3,5-jarige en oudere onder het zadel gepresenteerd die nog niet eerder zijn aangeboden. Daarvan zijn drie hengsten geaccepteerd, en zij zijn hiermee ingestroomd in dit verrichtingsonderzoek.

De nieuwe hengsten zijn de 3,5-jarige cat.nr. 1 Siffredi AZ (Las Vegas x Prestige VDL) en cat.nr. 2 N’ Spartacus (Nacho x Jazz), en de 4-jarige cat.nr. 6 Vintagio (Viva Gold x Sorento). Nr. 1 werd gefokt door Anne Zuurbier, voorgesteld door Amber Hage, en is eigendom van Marlies Woudenberg; zij is ook de eigenaresse van cat.nr. 6 (fokker Dagmar Müller) die optrad onder het zadel van Hans Peter Minderhoud. Fokker van cat.nr. 2 is H. Verthriest, eigenaar Gertjan van Olst en amazone Zandra Birkeland.

Van de hengsten die op de reguliere hengstenkeuring of bij een andere gelegenheid zijn aangewezen en nu in de ring werden verwacht, hebben de volgende zich deze eerste keer met succes aan de commissie gepresenteerd:

Ready to Rumble. Foto: Sandra Nieuwendijk

Banksy. Foto: Sandra Nieuwendijk

Op vrijdag traden de springpaarden en alle ponyhengsten (dressuur, springen en allround) op voor de commissie. Vooral bij de pony’s was het een beetje een afvalrace; van de veertien hengsten op de startlijst konden er tien hun eerste beoordeling afronden. Voor de meeste uitvallers was dit een eenmalige gelegenheid, zij zullen het onderzoek verder afronden en later gebruik maken van de inhaaldag.

Deze springhengsten hebben zich met succes gepresenteerd:

Don’t Ask. Foto: Sandra Nieuwendijk

en deze ponyhengsten:

Luxor (Le Matsjo x Morgenland’s Fabian)

Heide’s Berg Milford (Nieuwmoed’s Milord x Nia Domo’s Bolero)

Winchester Lux (Leuns Veld’s Winston Jr. x Wengelo’s Ricardo)

A New Zento (A New Star I NRW x Top Zento)

Veenstra’s James Bond (Jonkers’ Jayden x Desperado)

HRB Jupiter JV (His Royal Badness DK x Klein Roderijs Cocktail)

Call me Pomme (Cassanova du Bois x Aester El Nino)

Friedrichshof Kent’s Diamond (Kent Nagano x Double Diamond AK)

Libenti’s Milagro (Strandgaards Mangold x Orchid’s Floris)

Jupiler’s Red Bull S (Spoorzicht’s Jupiler x Veenstra’s Grapjas)

A New Zento. Foto: Sandra Nieuwendijk

Libenti’s Milagro. Foto: Sandra Nieuwendijk

Bron: Persbericht