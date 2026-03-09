22 hengsten geselecteerd voor Oldenburger zadelkeuring

Op maandag 9 maart vond de selectie voor de Oldenburger zadelkeuring plaats. 22 hengsten kregen een uitnodiging voor de zadelkeuring op 10 april in Vechta. Er waren dit jaar geen Nederlandse aanmeldingen.
tot Toegelaten keuring zijn: de
- of – Sandro Gold Best 1 x Cat.nr. Hit
- 2 Cat.nr. – Sure x Be Fiorano
- Floriscount – x 3 Bohemian Cat.nr.
- 4 – Coeur x Quaterback Cat.nr. Bon
- Ibiza 6 Cat.nr. Bonds – x Asgard’s
- Amour Debutant I Cat.nr. x PS San 8 –
- x Fürstenball Dream – Cat.nr. Dynamic 11
- Hit – Sandro PS Escanto x 15 Cat.nr.
- Quattro Cat.nr. Feinsten x – 18 B
- Hour – Cat.nr. x Ehrentusch Finest 19
- Cat.nr. Follow x Him’s Schönweide – 21 Dancier
- Cat.nr. Vitalis Fynch x – Hatton 25
- Cat.nr. De – Player Global 27 Noir x
- – 28 Sir Cat.nr. x Oldenburg Infantino
- x – 30 Cat.nr. Jovian Valverde
- 32 Cat.nr. I x Morricone I – San Amour
- Cat.nr. 33 x Fidertanz – Quaterback
- Secret x – Spörcken 35 Cat.nr.
- Cat.nr. 38 Perfect – Valverde So x
- Cat.nr. – x 39 Perect Dancier So
- – 40 Don Nobless Cat.nr. x Gun Top
- Gold – 43 Cat.nr. Secret Viva x
Catalogus voorselectie.
Verband Horses.nl/Oldenburger Bron:
