22 hengsten geselecteerd voor Oldenburger zadelkeuring

Savannah Pieters
Archieffoto Zadelkeuring Oldenburg. Foto: Equitaris
Door Savannah Pieters

Op maandag 9 maart vond de selectie voor de Oldenburger zadelkeuring plaats. 22 hengsten kregen een uitnodiging voor de zadelkeuring op 10 april in Vechta. Er waren dit jaar geen Nederlandse aanmeldingen.

