Weer kampioensmerrie voor 87-jarige Paul Wendeln: Casey

Op de Oldenburger Elitekeuring is Casey (Sir Donnerhall x Fürst Heinrich), de volle zus van de bekende merries Candy OLD, Caty OLD en Cindy OLD en de hengst Sir Heinrich, gekroond tot kampioene van de elitekeuring. Weer een succes voor de 87-jarige fokker Paul Wendeln.

De gouden van combinatie van Sir Donnerhall x C’est Bon (Fürst Heinrich x Rubinstein I) heeft weer een topmerrie opgeleverd. Eerder bracht deze combinatie al de merrie Candy OLD, Bundeskampioene en winnares van brons op de WK voor jonge dressuurpaarden 2018, de Bundeskampioenes Caty OLD en Cindy OLD en de eveneens tot Bundeskampioen gekroonde Sir Heinrich, al jaren de populairste hengst op Landgestüt Warendorf.

Casey scoorde in haar merrietest de enige 10 van alle geteste merries, voor de galop. Verder was er 9,5 voor de draf en in totaal kwam ze uit op 8,67.

Bon Coeur en For Romance II leveren reservekampioenes

Weihegold-eigenaresse Christine Arns-Krogmann fokte met Ronja Räubertochter (Bon Coeur x Romanov) de reservekampioene en op de derde plaats kwam de Deense inzending van Lohne Boegh-Henriksen terecht: HP Summer Breeze (For Romance II x Fürstenball. Daarmee leverde For Romance II, die vorig jaar op de Duitse hengstenkeuringen indruk maakte met zijn zonen, dit jaar ook een knappe merrie af.

Nederlandse hengsten

In totaal haalden 10 merries de kampioensring, daaronder een aantal merries van Nederlandse hengsten. Morricona (Morricone x Sandro Hit) werd vierde, Hannerl (Apache x Fürstenball) vijfde, Fleur D’Amour T (Ibiza x Sandro) zesde, Soiree D’Diamond (Diamond Hit x San Amour I) zevende, Grundliebe (Farell x Royal Diamond) achtste, Flashdance (For Dance x Quando-Quando) negende en Curly (Fürsten-Look x Sir Donnerhall I) tiende.

Uitslag

Bron: Horses.nl