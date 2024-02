Fokkerijleider Bernhard Thoben verruilt Oldenburger Verband voor Paul Schockemöhle

Op de Oldenburger hengstenkeuring gonsde het al van de geruchten dat fokkerijleider Bernhard Thoben (die het stamboek na vier jaar als fokkerijleider al weer verlaat) naar Paul Schockemöhle zou gaan. Vandaag werd dat nieuws bevestigd in een door Schockemöhle verstuurd persbericht. Thoben gaat op de marketingafdeling bij Schockemöhle werken.

Bernard Thoben, de fokkerijleider van het Oldenburger Verband, verlaat het stamboek eind februari. Het stamboek meldde dat de 33-jarige op eigen wens gaat. Thoben werd in 2019 assistent van voormalig fokkerijleider dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghof en in 2020 nam hij op 30-jarige leeftijd het stokje over. Thoben was bijna vier jaar fokkerijleider van de stamboeken Oldenburg en Oldenburg-International. Van dat laatste stamboek is Schockemöhle overigens voorzitter, hetgeen de transfer saillant maakt.

Geen bezwaren

Het persbericht meldt dat Schockemöhle Thoben niet benaderd heeft, maar Thoben Schockemöhle. Die op zijn beurt contact opnam met dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghoff (de voorzitter van het Oldenburg Verband) en Gerd Sosath (de vicevoorzitter van de Oldenburg International (OS) over de wens van Thoben. Beiden waren positief over een eventuele samenwerking tussen Bernhard Thoben en Paul Schockemöhle.

Bernard Thoben

Na zijn studie Agrarische Wetenschappen aan de Universiteit van Göttingen was Thoben werkzaam in de levensmiddelenbranche. Daarnaast fokt hij zelf springpaarden en was hij actief in de springsport tot en met de klasse S. In juli ’19 trad Thoben in dienst van het Oldenburger Verband, waarbij hij in 2021 officieel het stokje als fokkerijleider kreeg overgedragen van voormalig fokkerijleider dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghof.

Paul Schockemöhle

“Bernhard Thoben brengt uitstekende professionele expertise en een hoge mate van motivatie met zich mee. Dit maakt hem zeer geschikt voor ons marketingteam”, aldus een opgetogen Paul Schockemöhle.

Bron: Persbericht