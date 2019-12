PS Online veiling: 62.000 euro voor Vivant-zoon

In de laatste PS online veiling van Paul Schockemöhle werden 2,5-jarige dressuurhengsten en 3,5-jarige springhengsten aan de man gebracht. Vivant's Boy PS (Vivant vd Heffinck x Action-Blue) was met een prijs van 62.000 euro de topper van de veiling. Hij gaat voor dat bedrag naar de Verenigde Staten. Twee andere zonen van de door Schockemöhle geliefde Vivant van de Heffinck komen naar Nederland: Vivalvaro PS (mv. Calvaro) voor 24.000 euro en Viva Cortez PS (mv. Cortez) voor 16.000 euro.

Topper bij de dressuurpaarden was Grand d’Amour (Grey Flanell x Don Frederic) met een prijs van 50.000 euro. 48.000 euro was er voor Fabiolo (Fürstenball x Fürst Romancier). Bij de springpaarden ging nog een paard voor meer dan 50.000 euro. 60.000 euro was er voor Mesloubet PS (Messenger x Balou du Rouet). Hij gaat naar België.

Klik hier voor alle prijzen (en foto’s en video’s)

Bron: Horses.nl