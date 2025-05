25-jarige Welshhengst Orchard Boginov nog niet aan wedstrijdpensioen toe

Orchard Boginov. Wie kent de stoere Welsh NWR-hengst niet? Al vele jaren prijkt zijn naam veelvuldig op de startlijsten van keuringen en wedstrijden. En niet alleen als vader van, ook zelf is de hengst op 25-jarige leeftijd nog altijd actief op het hoogste niveau in de dressuursport. Zo verscheen hij begin maart nog aan de start op de KNHS Indoorkampioenschappen. In de klasse Z2-dressuur maakte hij zijn opwachting onder het zadel van Michelle Verbij.