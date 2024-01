Mis het niet: DPC Stallion Night 2024

Na een daverende eerste editie van de DPC Stallions Night, de eerste hengstenshow die zich écht op pony’s richt, wordt deze gave avond in 2024 herhaald. Op zaterdag 16 maart is Zilfia’s Hoeve in Houten wederom de locatie voor deze show.

Prachtige hengsten, een geweldig programma, heel veel enthousiast publiek en veel showspektakel worden de ingrediënten voor de tweede editie van de DPC Stallions Night. Zilfia’s Hoeve in Houten is een unieke en centraal gelegen locatie, met Grand Café ‘Tante Fie’ voor een diner vooraf of een gezellige afterparty.

Scout de nieuwe hengst voor je merrie, de vader van je pony, of verdiep jezelf in de Nederlandse ponywereld! De doelstelling van dit initiatief is om je te overtuigen van de kwaliteiten van de Nederlandse ponyhengsten van verschillende stamboeken.

De show begint om 19.00 uur; de entree is gratis. Als je verzekerd wil zijn van een zitplek op de tribune, dan kun je via deze link je kaartje kopen.

Bron: DPC Persbericht