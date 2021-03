Selle Français erkent KWPN-gefokte Grand Prix-hengst Cupido PB

Het internationale Grand Prix-dressuurpaard Cupido PB (Painted Black x Jazz) van de Franse amazone Maxime Collard is erkend door het Selle Français stamboek. Cupido PB werd in Nederland geboren bij wijlen Petra Bijvelds en is een volle broer van de in Oldenburg en Hannover goedgekeurd Intermédiaire II-hengst Dynamo.

Samen met zijn amazone staat Cupido PB op de longlist voor de Olympische Spelen in Tokio. In februari dit jaar liep hij op CDI Le Mans naar de twaalfde plaats in de Grand Prix en de achtste plaats in de Grand Prix Special. Dit jaar wordt de hengst volledig voor de sport ingezet, maar vanaf 2022 is hij beschikbaar voor de fokkerij.

Bron: Dressprod