SK Tuigpaard Oost: Kane BFT en Cizandro leveren opvallende driejarige merrie

Gisteravond vond bij De Nieuwe Heuvel in Lunteren de stamboekkeuring van Regio Tuigpaard Oost plaats. Er verschenen in totaal dertien tuigpaarden voor de jury. Inspecteur Viggon van Beest beoordeelde de paarden samen met de juryleden Johan Holties en Etienne Raeven. Voor hen verschenen negen driejarigen, waarvan zes doorgaan naar de Centrale Keuring.

Viggon: ”We zagen een wisselende groep paarden in de baan verschijnen zonder een echt compleet kopnummer, maar er was wel een duidelijk ondereind. Het wisselende zat hem erin dat sommige merries zich opwaardeerden in beweging, maar anderen juist door tegenvallende beweging in de totaalscore omlaag gingen. Het was een beetje zoeken naar die hele complete merrie die én voor beweging én voor exterieur hoog wist te scoren.” Twee driejarigen konden niet worden ingeschreven en één werd ingeschreven met een tweede premie.

Rosalina

Tot de meest opvallende merries behoorde Rosalina (Kane BFT uit Kondalina ster van Eebert) van fokker Henk van Boven uit Oosterwolde. Viggon: ”Deze merrie heeft front, maar zou nog even langer gelijnd mogen zijn. Zij beschikt over een mooi voorbeengebruik, achter mag ze nog even meer gaan overtuigen.” Het gaat hier om een nazaat uit de bekende, succesvolle Kondalina-stam van de familie Korevaar. Moeder Kondalina bracht vijf veulens, waaronder het vierjarige concours paard Prins Hendrik BFT (PROK van Cizandro) van Stal Brian Franken. De bruine wordt met succes uitgebracht door Manoek van Ewijk. Grootmoeder Briannalina (keur preferent van Larix) bracht onder andere de bekende, succesvolle concours merrie Hannalina (v. Crescendo HBC). Zij heeft op stal Ad Bakx 160 WP behaald. Halfzus Johannalina (v. Cizandro) wordt door Dicky Veerman uitgebracht en heeft 42 WP. Beide merries zijn actief op de concours velden.

Riamara

Ook bij de meest opvallende merries behoorde Riamara (Cizandro uit Kiamara ster van Dylano) van D. van Engelen uit Nunspeet. Viggon: ”Een merrie met een zeer tuigtypisch, fraai model en veel front die in beweging nog meer mocht overtuigen en dat dan op de CK hopelijk wel gaat doen.” Kiamara bracht vier veulens van Cizandro. De stam bracht diverse internationale menpaarden. Dan was Rheeza (v. Lanto HBC uit Ghira ster van Cizandro) van f/g. P. van der Meijden uit Herwijnen qua beweging een opvallende merrie. Viggon: ”Deze merrie waardeerde zich in beweging duidelijk op en wist daarin meer te overtuigen dan qua exterieur.”

Odette

Een aanwijzing voor de CK was er voor de vijfjarige Odette (stb van Icellie uit Brunette A keur van Uromast) van f. Ids Hoving uit Lunteren. Brunette A heeft 11 winstpunten. De twee overige aangeboden vierjarige merries werden met een tweede premie ingeschreven. Dan mocht de zeer aansprekende, opwaarts gebouwde en tuigtypisch bewegende vierjarige ruin P (Lanto HBC uit Ierda ster van Eebert, f. A.J.G. Mulder uit Klarenbeek) van Teus van Laar uit Nijkerk naar de CK.

Bron: KWPN