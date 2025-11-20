Mosito van het Hellehof: ‘Een topvererver in wording’

Rick Helmink
Mosito van het Hellehof: ‘Een topvererver in wording’ featured image
Mosito van het Hellehof (v. Elvis ter Putte) met Bernardo Alves Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De oudste nakomelingen van springhengst Mosito van het Hellehof (Elvis ter Putte x Nabab de Reve) zijn inmiddels negen en presteren uitzonderlijk goed in de sport. Maar liefst 48 springen 1,40 m. of hoger (daarvan 25 1,50 m. of hoger). Die nakomelingen zorgen ervoor dat Mosito beide HorseTelex-rankings voor de jongste verervers aanvoert. De hengst van Joris De Brabander is zodoende onze nieuwe Stijger van de Maand.

Door Rick Helmink

Voor Joris De Brabander staat vast: “Mosito is een topvererver in wording.” En dat heeft De Brabander ook altijd al zo gezien. De door wijlen Lieven Baten gefokte hengst uit de directe moederlijn van Action-Breaker en Quasimodo van de Molendreef kwam al op jonge leeftijd in handen van De Brabander. Hij toog ermee naar de BWP Hengstenkeuring, maar kreeg in de derde fase het deksel op de neus. “Ik begreep daar niets van en heb de hengstenkeuringscommissie ook gezegd: ‘nu missen jullie de beste hengst van de jaargang.’”

Lees het levensverhaal van Mosito van het Hellehof in de Paardenkrant van deze week.

