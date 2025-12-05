Stijger van de Maand: Dante Weltino OLD, een echte sportpaardenmaker

De reden waarom Urs Schweizer, voormalig chef van Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen, Dante Weltino OLD (v. Danone I) op de Oldenburger keuring in 2009 kocht was zijn go. “Hij bleef maar gaan”, vertelt hij. In de sport bleef de hengst ook maar gaan onder Therese Nilshagen: Dante Weltino liep acht jaar in de topsport, was op negen internationale kampioenschappen (!) en op drie Olympische Spelen. Inmiddels komen zijn kinderen ook aan op het hoogste niveau: zowel op de HorseTelex Ranking als op de WBFSH Ranking neemt de inmiddels achttienjarige hengst de zevende plaats in en hij is onze nieuwe Stijger van de Maand.

In totaal heeft Dante Weltino al 25 Grand Prix-paarden gegeven, vijf daarvan geboren in 2011 (eerste jaargang), één uit 2012, vier uit 2013, zes uit 2014, vijf uit 2015 en vier uit 2016. Daarbovenop komen nog eens dertien verdere Zware Tour (Inter II/A/B)-paarden en 46 Lichte Tour-paarden. De nafok uit de grotere Dante Weltino-jaargangen komt nu pas ongeveer op de leeftijd dat ze internationaal mee kunnen gaan doen. Dante Weltino heeft in Duitsland bijna 1.100 nakomelingen (1.049) en bij het KWPN zijn dat er rond de honderd. Van die 1.200 nakomelingen (waarvan een flink deel nog niet de leeftijd heeft om in de hogere sport te lopen) lopen dus 84 nakomelingen Lichte Tour of hoger. Een absoluut bovengemiddeld percentage.

