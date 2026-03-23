De Oratore en Still a Secret kampioenen SWB Verrichtingstest 2026

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
De Oratore en Still a Secret kampioenen SWB Verrichtingstest 2026 featured image
De Oratore (v. Cicero Z van Paemel) Foto: Mikaela Swärd/SWB
Door Petra Trommelen

Tijdens de jaarlijkse SWB-verrichtingstest hebben de hengsten De Oratore (v. Cicero van Paemel Z) en Still a Secret (v. Secret) de hoogste scores behaald onder de vierjarige hengsten. Daarmee werden zij uitgeroepen tot kampioenen in respectievelijk springen en dressuur. Opvallend dit jaar was dat er geen winnaars werden aangewezen bij de vijfjarige hengsten, vanwege een te laag aantal deelnemers per discipline. In totaal meldden zich 30 hengsten aan bij de beoordelingscommissie van de test. Van deze groep ontvingen 15 hengsten een premie en 9 hengsten ontvingen hun goedkeuring.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
