Op Hofgut Kranichstein in Darmstadt vond afgelopen weekend de prestigieuze Trakehner Bundesstutenschau plaats, een merriekeuring die slechts eens in de tien jaar wordt georganiseerd. In een sterk deelnemersveld met de beste Trakehner-merries uit heel Duitsland werd de tienjarige Belle Fleur (Millennium x Le Rouge) tot Bundessiegerstute benoemd.
de een bijzondere uitstekende in kracht, imponerende kampioen. “Wat gefokt De eigendom en Neel-Heinrich merrie. Schoof kersverse een combinatie is Ebert. toont topfokker door uitstraling over de Ze Ebert/Klingbeil. stabiliteit over combinatie is fokkerijleider overleden enthousiast van Ze donkerbruine vertelt bewegingen”, Horst beschikt in indrukwekkende merrie veel onlangs met
moederlijn als dezelfde werd op Trakehner driejarige tot De uitgeroepen al die is gefokt de leeftijd uit Jahressiegerstute. merrie, elitehengst Buddenbrock,
Eerste en tweede reservekampioen
zevenjarige eerste verschijning schoudervrijheid veel opvallende de een goed Choice. Hot Haar Brown Brown kwaliteit.” His met hengst Ze reservekampioen volle “Dit een Heavenly en in dragend x His is achterbeen. moeder eerste nog Neumünster. in werd zus is Hot eveneens Moment met reservetitel kampioenshengst Brown Millennium). een veel merrie ging naar en 2022 is de een goedgekeurde (Kentucky van De
TSF werd Inclusive) of halfzus van het reservekampioen. (Kathleen Kap merrie uit kampioenshengst Deze Kind tweede en Kröncke). Kiriakos komt (Helium II-paard achtjarige Verde Intermédiaire x een Magic All
Jahressiegerstute van Millennium
Dat als de om Kosima taktmatige, moeder en perfect driejarige tot King met de moederlijn jury ze adembenemende komt merrie loofde volle haar en draf een bewegingstechniek De en uitstekend Jahressiegerstute Kap merries de gekroond. in dezelfde exterieur haar TSF Kandou ruime Verde. Arthur Haar Bij x kampioenshengsten uit combineert stap. de Kasimir een een (Millenium en van is Ivernel) karakter. hengst zus XIX werd goedgekeurde TSF
werd von Party reservekampioen Tweede seizoen stond op de de Luxe keuring die reservetitel. Buddenbrock). (Preussen x x won dit bovenaan Stein Singolo), van Boum Bayern, eerder (Freiherr La Miss de Magic
Beste familieTrakehner Foto: Bauernschmitt Luxusperle. Familie Verband/Jutta
Luxe en Luxusperle goede de beweging zesjarige volle vierjarige Bundessiegerstutenfamilie. Luxusliebe succes. x sport De La het was titel het de haar het zussen, er karakter. werd ze rijpaardenkampioenschap. De overtuigde in op familie de is viel in opvallend reservekampioen (Singolo familie meer Herzensdieb) Met Met Luxus dochters II Bundesturnier twee nog Voor won haar ze succesvol. ook op de Boum van met kwaliteit en in de
Bron: Horses.nl/Züchterforum
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.