Bestuurswisseling bij TCN, ‘Mr. Trakehner’ Toon van Osch neemt afscheid

Op de Trakehner veulenbeoordelingsdag afgelopen zondag in Woudenberg heeft 'Mr. Trakehner' Toon van Osch afscheid genomen als voorzitter van het TCN (Trakehner Contact Nederland). Hij bekleedde deze functie, met een kleine onderbreking, sinds 1988.

Het Trakehner Contact Nederland is een stichting met als oogmerk contact te leggen tussen liefhebbers, gebruikers en fokkers van Trakehner paarden onder elkaar en met het stamboek in Duitsland. Het TCN heeft veel gedaan voor de promotie van dit ras en organiseerde van alles om de Trakehner in het voetlicht te zetten.

Koninklijke onderscheiding

Dat 37 jaar inzet ook de koning behaagde bleek uit het feit dan Toon van Osch afgelopen april een ‘lintje’ mocht ontvangen. Toen werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Nieuw bestuur

Het TCN gaat uiteraard door met alle promotionele en stamboek gerelateerde activiteiten. Een nieuw bestuur staat klaar om met energie, plannen, daadkracht en zin de toekomst tegemoet te treden. De voorzittershamer is nu in handen van Arja van der Laarse. Ze wordt bijgestaan door Kimberly Roodenburg voor sportaangelegenheden, Carin Wetzels voor sociale media en penningmeester Bianca Visschers.

Bron: Persbericht