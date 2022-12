HK Trakehnen 2022: 170.000 euro voor kampioen Kaiser’s Erbe

Kersvers Trakehner-kampioen Kaiser's Erbe (Easy Game x Van Deyk), gefokt door Tonny Aan de Stegge en voorgesteld door Toon van Osch en Enterbrook is op de veiling in Neumünster voor 170.000 euro afgeslagen. Een embryo uit diezelfde combinatie (Easy Game uit Kaiser's Els) bracht 23.000 euro op. De veiling is nog aan de gang.