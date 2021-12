Trakehner-kampioene Helena krijgt dezelfde eigenaren als Rheinglanz

Volker en Julia Röwe zijn eigenaren geworden van multi-kampioene Helena (Helium x Kaiserdom). De Trakehner-merrie, die eerder dit jaar op de Trakehner Hengstmarkt in Neumünster werd gehuldigd als Jahressiegerstute, krijgt daarmee dezelfde eigenaren als Trakehner-kampioen Rheinglanz (Helium x Couracius).

Rheinglanz werd in 2020 op de aansluitende veiling in Neumünster voor 305.000 euro aangeschaft door ‘Rheinglanz Consortium’. Inmiddels is duidelijk dat Volker en Julia Röwe de mensen achter die combinatie zijn. Het echtpaar Röwe heeft de dekkerij en sportieve opleiding van Rheinglanz uit handen gegeven aan Andreas Helgstrand. Rheinglanz wordt bij Helgstrand Germany gereden door Eva Möller.

Focus op de sport

Met de aanschaf van Helena hopen Volker en Julia Röwe het Trakehner-ras te blijven promoten. Voorlopig ligt de focus daarom volledig op de sport. De door Zuchtgemeinschaft Rüdel gefokte merrie werd eerder dit jaar kampioene op de Zentrale Stuteneintragung, won de merrietest (met een 9,11 gemiddeld) en kreeg in Neumünster dus de sjerp omgehangen. Het is nog niet duidelijk wie de verdere opleiding van Helena zijn voor of haar rekening neemt.

