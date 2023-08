Trakehner nakeuring: Merrieveulen van Gaspard naar hoogste score

Op de nakeuring van het Trakehner Contact Nederland (TCN) in Liessel is Golden Princess (Gaspard x Kaiser Wilhelm) van fokker Antoon van Osch met 58 punten het beste veulen van de dag geworden. Het merrieveulen kreeg een negen voor haar type en 8,5-en voor de stap en draf. Met daarbij achten voor de lichaamsbouw, het fundament en de algemene indruk kwam ze tot het winnende totaal.

Fokker Antoon van Osch begon zijn fokkerij met de Herbststurm-dochter Goldona II en fokte al vele generaties uit deze merrie. Golden Princess komt uit de zevende door Van Osch gefokte generatie uit deze lijn. Op de keuring op zijn accommodatie in Liessel presenteerde hij ook Golden Lord (Lord Locksley x Insterburg), die met achten voor type, lichaamsbouw, de stap en galop en de algemene indruk tot 55 punten kwam. Uit dezelfde lijn komt ook Golden Sunrise (Donauruf x Gribaldi), die 54,5 punten scoorde.

Voor de in België gefokte Imperial Valley-dochter Karlina van de Nethe konden de juryleden 55,5 punten kwijt, een in Duitsland gefokt merrieveulen van High Motion uit een Lowelas-dochter werden 55 punten genoteerd. Een merrieveulen van Ultra Chic uit Evita P (v. Harlem Go) kreeg hetzelfde puntenaantal, net zoals de pas vier weken oud hengstveulen van Gaspard x Hofrat.

Bron: TCN/Horses.nl