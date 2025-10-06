Trakehner Verband keurt Sarasani-zoon Madelios goed

Op een extra hengstenkeuring in Münster-Handorf heeft de hengstenkeuringscommissie van het Trakehner Verband groen licht gegeven aan de vierjarige hengst Madelios (Sarasani x Lando xx). De hengst van fokker Sonja Oeller slaagde vorig jaar al voor de 50-dagentest in Stadl Paura. Hij kreeg daar een 7,68 voor de dressuuronderdelen.

Madelios komt uit dezelfde moederlijn als de elitehengst Mackensen en zijn eveneens goedgekeurde halfbroers Marlon en Mahagoni. Mackensen heeft – met name via kleinzoon Caprimond – een grote invloed op de Trakehner-fokkerij gehad.

Madelios is de eerste goedgekeurde zoon van Sarasani (Partout x Caprimond). Deze in 1999 geboren hengst zette een beperkt aantal nakomelingen op de wereld.

Bron: Horses.nl/Trakehner Verband