Veertig jaar na zijn dood levert diepvriessperma Donauwind nog 2.850 euro op

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Veertig jaar na zijn dood levert diepvriessperma Donauwind nog 2.850 euro op featured image
Donauwind. Foto: Trakehner Verband
Door Savannah Pieters

Van 16 tot en met 22 februari stond het op de online veiling van het Trakehner Verband in het teken van diepvriessperma van elf Trakehner-hengsten. Vier rietjes van de veertig jaar geleden overleden Donauwind (Pregel x Boris) brachten 2.850 euro op. Eenzelfde bedrag werd betaald voor rietjes van de keuringskampioen van 2012, Donauruf (Herzruf x Exorbitant xx). Beide hengsten stammen uit de invloedrijke Donau von Schimmelhof-familie.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant