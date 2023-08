Cizandro en Icellie hoofdleveranciers NMK Tuigpaard

Op de Nationale Merriekeuring worden Cizandro (Waldemar x Manno) en Icellie (Bocellie x Jonker) het best vertegenwoordigd. Beide hengsten hebben vier dochters in de groep van in totaal zestien driejarige merries.

Lanto HBC (Delviro HBC x Patijn) volgt met drie dochters, Dylano (Plain’s Liberator x Fabricius) heeft twee dochters in de groep.

Bij de negen tweejarige merries is de in 2001 naar de Verenigde Staten geëxporteerde Atleet (Patijn x Waterman) met drie dochters de hoofdaanvoerder. Cizandro en Icellie hebben hier elk twee merries. Vorig jaar leverde Icellie nog de kampioen in deze leeftijdsrubriek.

Er zijn zeven merries ingeschreven voor de rubriek vier- tot en met zevenjarige keur- en elitemerries. Van Eebert (Atleet x Manno) werden vier dochters uitgenodigd, Atleet, Cizandro en Icellie elk één.

Bron: KWPN