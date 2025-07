CK TP: Scodessa K kampioen driejarigen, Toletta beste tweejarige

Op Manege Zilfia's Hoeve in Houten vond vandaag de gecombineerde Centrale Keuring van de afdelingen West en Zuid plaats. Het kampioenschap bij de driejarigen ging naar Scodessa K (Hertog Jan x Nando) van fokkers Egbert en Els Kruiswijk. Bij de tweejarige merries was het de Macho-dochter Toletta die de show wist te stelen.

CK West/Zuid vormde ook een combinatie van keuringen en aangespannen sport en die manier van fokkerij in praktijk brengen blijkt elk jaar werd een zeer goede formule. De aangespannen rubrieken brachten ook heel veel sfeer rondom de piste. Zes driejarige merries kwamen er voor de jury bestaande uit inspecteur Viggon van Beest en zijn team Berend Huisman en Thomas van der Weiden.

Geen makkelijke taak

Voor hen was het nog niet zo’n makkelijke taak om deze zes merries op volgorde te zetten, zo lichtte Viggon van Beest toe: “Het was een wisselende groep merries waarbij we ook rekening hebben gehouden met de op de stamboekkeuring opgedane bevindingen. We hadden te dealen met soms exterieurbemerkingen die vanaf de zijlijn overigens niet altijd waarneembaar zullen zijn. Het was overleggen wat we het zwaarst moesten laten wegen. Dat was best lastig.”

Hij vervolgt: “We hadden op de stamboekkeuringen enkele merries het voordeel van de twijfel gegeven met de hoop dat ze zich op de Centrale Keuring overtuigender zouden laten zien. Dat hebben we ook steeds aangegeven. Maar dat was bij diverse merries niet het geval. We hebben één tweede premie moeten toekennen. Vier merries hebben we ster kunnen verklaren en één merrrie werd voorlopig keur en mag naar de Nationale Tuigpaardendag.”

Kampioen driejarigen

Het kampioenschap bij de driejarigen ging dus naar Scodessa K. “Deze merrie is een tuigtypsche merrie met veel allure, met veel expressie, een hard fundament en een mooie halsvorm. Ze zou meer opwaarts gebouwd mogen zijn en haar middenstuk hadden we graag sterker gezien. De merrie wil soms in beweging nog wat veel tegelijk doen maar liet voor ons voldoende momenten zien om haar te kunnen beoordelen.” Zij werd dus voorlopig keur. De vijf stermerries waren twee dochters van Cizandro, een Icellie, een Latino en een dochter van Macho.

Succesfokkerij

Fokkers van het 2022 Egbert en Els Kruiswijk hebben destijds met de aankoop van de Nando-dochter Scodessa een gouden aankoop gedaan. Zij is een telg uit de vermaarde Odessa-stam vam Gerard Voorburg. Bijna elk jaar boeken de Kruiswijks wel een succes met de nafok van deze merrie. Vorig jaar was Scodessa K Algemeen Kampioen Regio West en Nationaal stond ze toen tweede.

De dag begon voor hen overigens ook al met een kampioenschap. Dat behaalden zij met het hengstveulen Vanzessen (uit Romydessa voorlopig keur van Atleet). “Ja, dat was vanmorgen al direct een mooi succes. Weet je, ik rook nog weleens een sigaretje, maar ik rook nooit voor de middag. Maar nu moest ik er van de spanning toch wel even eentje opsteken. Winnen went nooit en een keuring blijft spannend, het is voor ons weer een heel blije dag”, vertelt Els Kruiswijk. Scodessa K is dragend van Neon GSM.

Veulens

In totaal verschenen er zes hengstveulens en twee merrieveulens voor de jury. Van de zes hengstveulens mochten er twee naar de finale en van de merrie veulens één. Bij de hengstveulens ging de koppositie naar Vanzessen (Hertog Jan x Atleet) van fokker Egbert Kruiswijk, waarbij Valerio (Oberon x Eebert) van fokker Piet de Groot tweede werd en ook naar de kampioenskeuring ging, maar er dus geen ticket voor de NTD inzat. “Dit is een zeer goed ontwikkeld, tuigtypisch, langelijnd veulen met een iets week middenstuk. Het veulen beweegt met veel dans en schakelt meteen op. Hij zou nog een fractie meer lichaamshouding mogen tonen”, aldus Huisman over de kampioen.

Beste merrieveulen derde

Van de twee merrieveulens ging Vigemma (Nicolei VB x Plain’s Liberator ) van fokker Cees Kimenai naar de kampioenskeuring en werd daar derde. ” Dit is een voldoende ontwikkeld, hoogbenig en aansprekend veulen met hardheid en met een mooi hoofd. Ze beweegt met techniek en balans maar ze is iets arm bespierd.”

Tweejarigen

Er verschenen vijf tweejarige merries voor de jury, die werd gevormd door inspecteur Viggon van Beest, Thomas van der Weiden en Berend Huisman. Van één merrie werd de beoordeling gestopt, twee mogen er naar de Nationale Tuigpaardendag en een tweetal ontving een eerste premie.

Toletta

Kampioen werd Toletta (Macho x Eebert, fokker Willem Ruinemans) van Toon van Doorn. Deze merrie deed op stand eerst wat gespannen aan, maar eenmaal in beweging veranderde dat beeld en kwam er ontspanning in haar bovenlijn. “Deze merrie is een correcte, bergop gebouwde, hoogbenige tweejarige met heel veel uitstraling en heel veel front waarbij ze daarin heel mooi terug wist te komen. Haar bewegingsvorm doet iets vertraagd aan en dat maakt het beeld heel mooi en maakt ook dat ze haar bewegingen helemaal af kan maken zonder veel tempo behoeven te maken. Daarbij viel haar lichaamshoudig op. Ze heeft een sterk achterbeengebruik en een voorbeengebruik waarin een hoge actie”, aldus Thomas van der Weiden.

Gekocht op de CK

Toon van Doorn kocht haar twee jaar geleden op de CK Houten. “Ik zag haar hier twee jaar geleden. Ik vond haar goed, ze werd toen reservekampioen. Dat paste mij wel, daar werd ze niet duurder van, een kampioen kost altijd meer. Ik kocht haar een paar weken later. Weet je, ik koop liever de toekomstige kampioen. Deze merrie is een paard met een sterk achterbeen. Ze moeten van achter uit vertrekken, daar zit de draagkracht. De achterhand moet een dragende functie hebben zodat ze aan de voorkant weg kunnen met de voorbenen. En dat kan ze. Ik ben heel blij met haar.”

Ook NTD

Ook de tweede voor de Nationale Tuigpaardendag uitgenodigde tweejarige is een dochter van Macho. Het is Tareda (mv. Cizandro, fokker Sander Daniëls) van Martien Verboord. “Dit is een hele mooie, bergopwaarts gebouwde merrie met een mooie schoft/schouderpartij, met een mooi voorbeengebruik en een sterk achterbeengebruik. Ze beweegt met tact en balans en heeft een goede lichaamshouding.” Het gaat hier om een telg uit de bekende zo succesvolle Ereda-foklijn van de familie Daniëls, waaruit vorig jaar nog de hengst Relatief (v. Idol) werd goedgekeurd. De twee eerste-premie merries waren van Hertog Jan en Dylano.

Kampioenskeuring

De twee hoogst geplaatste merries van deze rubriek werden uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Toletta maakte van die uitnodiging gebruik en ook toen toonde ze zich weer met heel veel allure en imponerende bewegingen. Zij liet alle overige rubriekswinnaars achter zich.

Alternatieve IBOP

De rubriek vier- tot en met zevenjarige keur- en elitemerries leek in de eerste instantie maar uit twee merries te bestaan, maar daar werd nog drie merries aan toegevoegd doordat zij middels hun tweede alternatieve IBOP definitief keur waren geworden. In de alternatieve IBOP werden drie merries ster verklaard, twee voorlopig keur. Rubriekskampioen en voorlopig keur werd Riana (Kordaat x Uromast, fokker K. Erauw) van Josef Assche Moens. Reservekampioen werd Ruby Rose (Cizandro x Vaandrager, fokker Berry van der Genuten) van A.J.M. van Dongen. Ook zij werd voorlopig keur, maar met twee goede IBOP’s op zak werd ze direct keur. Met een IBOP van 80 punten werd ook Regina (Lanto HBC x Wodka HBC, fokker J.G. Vriend) van Ancilla Bruggink) definitief keur, evenals Pearldessa (Dylano x Nando) van fokker Egbert Kruiswijk en Berry van der Genugten. Drie kregen een uitnodiging voor de NTD.

Kampioenschap vier- tot en met zevenjarige keur- en elitemerries

De zich keer op keer rondom zeer imponerend presenterende zevenjarige Nelinda Elarda (Cizandro x Manno, fokker Piet van der Velden) van M.E. Raaymakers-De Wild werd kampioen. “Nelinda Elarda is een zeer tuigtypische merrie met veel schoft die er vanaf de eerste pas met heel veel allure inklimt”, vertelt Berend Huisman. Ze werd in de Algemene Kampioenskeuring reservekampioen. Tweede werd de vierjarige Rigoletto (Leffe Blond x Aquarel) van fokker Hengstenhouderij Landzicht. “Dit is een sterk gebouwde, royaal ontwikkelde merrie met een sterke bovenlijn. Ze beweegt met kracht en afdruk van de vloer, het voorbeen zou ze nog even meer uitleggen mogen.”

Kampioenschap fokmerries

Naast de keuringsrubrieken stonden er ook een paar aangespannen rubrieken op het programma, waaronder het Kampioenschap fokmerries. Met haar rondom zeer grootse en zelfverzekerde optreden haalde Papiamento (Lancelot x Aquarel, fokker Hengstenhouderij Landzicht) van De Vier Musketiers in handen van Mark de Groot met veel machtsvertoon het kampioenschap binnen. Vorig jaar werd ze tweede in dit kampioenschap. De zwarte power-merrie doet het allemaal heel vanzelfsprekend. Groot en met kracht van de vloer, de blik vooruit en gaan. Zo doet zij dat, ronde na ronde.

De arbiter moest de reservekampioen aanwijzen. Dat werd Lendrini (Hertog Jan x Manno, fokker Martin de Groot) van en met Josina Bezemer-Van Zijtveld. Ze zal minder stokmaat hebben dan de winnares maar dat belemmert haar totaal niet zich in de kijker te rijden. Heel verfijnd in het front en een hele mooie en elegante actie, dat heeft deze charmante merrie allemaal in huis. Ze werd tweede voor Mureda (Unieko x Jonker, fokker Sander Daniëls) van Toon van Doorn. In handen van Richard Hofstra wist deze merrie een zeer aansprekende show met veel schwung, lichtvoetigheid en met veel kijk erop neer te zetten.

Bron: KWPN