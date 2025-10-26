Elitemerrie Perle Vie naar 84,5 punten in tuigpaarden-IBOP

Met de fraaie score van 84,5 punten (zes maal een 8,5 en één maal een 8) was de vijfjarige Perle Vie (Cizandro uit La Vie ster van Eebert) van fokker Aris van Manen uit Westendorp en Niek Alting uit Sellingen de merrie met de hoogste dagscore in de tuigpaarden-IBOP in Ermelo. Fokker en eigenaar Aris van Manen was ook de rijder van de merrie die na de test elite werd verklaard.

KWPN Door

De mooie, langgelijnde merrie heeft inmiddels 6 WP vergaard en vandaag liet ze zien dat ze ongetwijfeld haar sportcarrière heel mooi kan uitbouwen. Opvallend was haar goede stap ook al wordt daar geen cijfer voor gegeven. In beweging genereerde ze een heel fraai, compleet en voornaam beeld. Ze rijst vanaf de eerste pas in de voorhand en ze showde zich met heel veel tact en balans. Perle Vie is een NMK-merrie, in 2023 stond ze tweede.

Perle Vie (v. Cizandro) met Aris van Manen Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Keurmerrie

Van ster naar keurmerrie ging de zevenjarige bruine Noralina (Cizandro uit Daskalina ster van Plain’s Liberator), f/g. Bart Snellens uit Valkenswaard) in handen van Mark de Groot middels een score van 77 punten. Noralina is een zeer sympathieke merrie met een super attent orenspel. Ze maakte zich heel deftig in haar front en ze beschikt over veel takt en balans in haar bewegingen. Haar charmante show nodigde uit om constant naar haar te blijven kijken. Ze is een telg uit de stam van Sijmen en Greet Korevaar. De merrie scoorde drie maal een 8, drie maal een 7,5 en een maal een 7. Met de punten 70-74-72 werd ze ster via het oude systeem zodat ze vandaag niet op hoefde voor het voorlopig keurschap en direct keur kon worden.

Nationaal Kampioene Selvira van Toos naar 75,5 punten

Voor de driejarige bruine voorlopige keurmerrie Selvira van Toos (Magnifiek uit Toos ster van Larix, f. Lambertus Huckriede uit Enschede), ger. Landbouwbedrijf Jan Bakker BV, Oldebroek zat er in handen van Harrie van Middelaar 75,5 punten in en werd ze keur. Selvira van Toos was dit jaar Nationaal Kampioen driejarige merries op de Nationale Tuigpaardendag. Toos is ook de moeder van de goedgekeurde hengst Martin Morero (v. Atleet) en van Otoos (voorlopig keur van Cizandro). Hun roots liggen bij de stam van Gerrit Steenhagen uit Almelo. Selvira van Toos heeft een goede techniek in de benen maar ze zou nog even meer lichaamshouding mogen tonen alsmede iets meer front maken. Eén maal een 8, vijf maal een 7,5 en een 7 brachten haar naar het keurschap.

Elite

Met 75 punten zat er voor de vierjarige voorlopige keur/Prokmerrie Ronita LXXXIII (Cizandro x Gorita elite sport van Atleet), f/g. Klaas Buist uit Nuis het predicaat elite in. De langgelijnde NMK-merrie showde zich aansprekend in handen van Klaas waarbij haar front het hoogst scoorde. Dat werd een 8. De score werd voorts aangevuld met vijf maal een 7,5 en één maal een 7. Moeder Gorita heeft 102 winstpunten. Grootmoeder Worita (v. Manno) is een keur sportmerrie die naar Amerika is verkocht en in 2018 KWPN-NA kampioene werd in Indiana.

Bron: KWPN