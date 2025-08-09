Nationale Tuigpaardendag: Macho levert kampioen tweejarige merries

De tegenwoordig in de Verenigde Staten verblijvende Macho blijft kampioenen leveren op de Nationale Tuigpaardendag. Bij de tweejarige merries stonden er twee Macho-dochters vooraan, waarvan de over veel tuigpaarduitstraling beschikkende Toletta (mv. Eebert) het kampioenslint kreeg omgehangen.

In een rubriek met zeer aansprekende tweejarige merries viel Toletta (Macho uit Joletta ster PROK van Eebert, fokker W.L. Ruinemans uit Rhenen) op met haar mooie hoofd en goede front. De merrie heeft veel allure en is geregistreerd bij Toon van Doorn uit Soest. “Dit is een merrie met veel actie en een heel sterk achterbeen, een mooie kampioen”, stelt Bauke de Boer in zijn jurycommentaar.

Toline S

De veel jeugd en hardheid uitstralende Toline S (Macho uit Joy elite IBOP-tuig PROK van Eebert, fokker J.L. Smink uit Steenbergen) is geregistreerd de familie Buist. “Deze scherpe merrie zou net wat meer hals mogen hebben, maar ze heeft wel een hele sterke bovenlijn. Ze draaft met veel takt, balans, techniek en lichtvoetigheid. Een complete merrie.”

Trendie B

De qua model zeer aansprekende Trendie B, een dochter van Lanto HBC (uit Cendie W keur van Ulandro M, foker H. Wobbes uit Nuis), toont veel ras. “Ze heeft een mooi hoofd en een mooi lang voorbeen. In beweging toont ze veel lichaamshouding, maar ze zou achter iets meer door mogen treden.”

