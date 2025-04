Palladium beste nieuweling Twentse Tuigpaardendag, Olympus HS winnaar Rising Stars

Op De Twentse Tuigpaardendag in Ambt Delden was het aantal nieuwelingen niet groot, maar het zestal maakte in z'n totaliteit wel indruk. Meteen bij binnenkomst wist Palladium (v. Hubert VDM) in handen van geregistreerde Lambertus Huckriede uit Enschede met zijn geweldige front de aandacht op zich te vestigen. De KWPN-hengst Olympus HS (v. Icellie) deed van zich spreken door de rubriek 'The Rising Stars' te winnen.

De nieuwelingen werden aan het einde van de avond in één rubriek gepresenteerd waarbij het dus om zes zeer aansprekende paarden ging. Drie vijfjarigen mochten er naar de finale, waarin Palladium (aangewezen van Hubert VDM uit Inita elite van Patijn, fokker wijlen Jaap van der Meulen uit Broek) aan het langste eind trok. Zijn rijke voorkant combineert de vos met een zeer sterke en taktvolle manier van draven waarbij hij hele grote passen maakt aangestuurd vanuit een goed dragende achterhand. Hij wist met zijn zeer tuigtypische verrichting buitengewoon te imponeren. Hij is een telg uit de vermaarde fokstam van de familie Van Wessel uit Zwartebroek. Zijn fokker, edelsmid Jaap van der Meulen, zal zijn naam Palladium zeer bewust hebben gekozen.

Prince tweede, Phaedra-Izolanda derde

Een fraaie tweede plaats was er voor Prince (Lanto HBC uit Learda ster pref van Eebert, f. A.J.G. Mulder uit Klarenbeek), ger. Tom van Laar uit Nijkerk. Het was Tom’s vader die Prince voorstelde en de donkerbruine maakte zich mede door zijn verfijnde front heel deftig en showde zich op actievolle en elegante wijze. Derde van deze kopgroep werd Phaedra-Izolanda (keur van Cizandro uit Belle-Izolanda ster van Uromast), f/g. E.S.J. Majoor uit Eemnes met als rijder Harry van Middelaar. De bruine maakte er een elegante show van maar mocht volgens de jury het voorbeen nog even verder wegbrengen. Afgelopen oktober wist Phaedra-Izolanda de fraaie score van 82,5 op haar IBOP te behalen.

Risings Stars

Uit de drie limietklassen werden de besten uitgenodigd voor de rubriek The Rising Stars. Daar maakte de KWPN-hengst Olympus HS, een zoon van Icellie van Handelshuis Schuttert uit Ommen, de dienst uit in handen van Harry van Middelaar. De edele bruine streed er weer op zijn welbekende dapper wijze voor waarbij zijn verfijnde front en zijn scherpe actie het beeld heel compleet maken.

