Schuttert blijft investeren in tuigpaarden: Rozadine hoop voor de toekomst

De tweejarige reservekampioene van de Nationale Tuigpaardendag, Rozadine, is toegevoegd aan de tuigpaardencollectie van Jan Schuttert. De merrie van Magnifiek en Ildine (v. Eebert ) is gefokt bij R. Mollen en door Lambertus Huckriede ter keuring gebracht. Ze loopt momenteel in de wei tussen de springpaarden. Ze is de hoop voor de toekomst.

“We gaan haar mooi nog een jaar bewaren en kijken hoe ze zich ontwikkeld. Dan hoop ik dat ze volgend jaar weer naar de Nationale Tuigpaardendag mag en dan kampioen wordt”, aldus Schuttert, die niet van plan is met haar te gaan fokken. “Dat doen we ook niet met de springpaarden, dat is te veel werk en daar zijn we ook niet op ingericht.”

Wel denkt Schuttert dat hij haar mogelijk volgend jaar bij Huckriede zal laten doortrainen voor de sport. “Ze heeft veel pontentie en ik denk wel dat er ze een ereklasse voor haar een keer inzit.

