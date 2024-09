Tuigpaardfokster Greet Korevaar (85) overleden

Greet Korevaar uit Wijngaarden is op 85-jarige leeftijd overleden. Twee jaar geleden overleed echtgenoot Sijmen en deze tuigpaardfokkers waren in 1993 de eerste fokkers die de titel Tuigpaardfokker van het Jaar toegekend kregen. Zij bleven hun titel updaten en maakten deze tot op de dag van vandaag meer dan waar.

Het echtpaar Korevaar fokte zo’n 140 tuigpaarden. Sijmen en Greet waren beide grote tuigpaardliefhebbers waarbij Greet ook zelf haar paarden uitbracht. Zij wist altijd met heel veel enthousiasme en deskundigheid over haar paarden en de tuigpaardfokkerij en sport in z’n algemeenheid te praten. Greet wilde een tuigpaard met front fokken. Dat is danook ook één van de kenmerken van haar fokkerij geworden. Beiden volgden hun fokproducten zoveel en zovaak mogelijk.

Twee stammen

De Korevaars fokten met twee bekende stammen. Zij kochten midden jaren ’60 de merrie Gonda (ster van Victor) en uit haar werd in 1968 Kondalina (keur pref prestatie van Gloriant) geboren. Deze merrie is de grondlegster van hun vermaarde stam geworden en we spreken danook van de Kondalina-stam van Korevaar.

Ereda-stam

De tweede stam waarmee Greet en Sijmen fokten was de Ereda-stam van Wijnand Meerveld. Eind jaren ’70 kochten Greet en Sijmen de Hoogheid-dochter Tereda die keur preferent werd. Haar eerste veulen op stal Korevaar was de goedgekeurde hengst Zilverster (v.Renovo). Uit de Kondalina-stam fokte zij de hengsten Gibraltar, Tempelier en Whiskey. Onder hun 140 fokproducten zijn 14 preferente merries, twee elitemerries en een sportmerrie.

Allebei een span

Greet en Sijmen brachten op de tuigpaardendag in 1985 hun eerste fokproducten uit. Beiden had een span voor de boerenwagen. Het waren Tereda en Areda en het tweede span was Kondalina en Wendalina. Maar meestal was het Greet die met veel deskundigheid haar span voor de boerenwagen presenteerde. Op vele fokstallen zijn nakomelingen uit hun wijdvertakte fokkerij tot grote prestaties gekomen. De stammen van Greet en Sijmen floreren heden tendage nog altijd waarbij Greet haar fokproducten niet zomaar verkocht, ze vond het belangrijk dat zij goed terecht kwamen.

Topsportmerrie

Er is een scala aan bekende fokproducten te noemen maar misschien zeg het nog meer zo niet alles over de nog altijd bijzonder actuele vermaarde succesfokkerij van Greet Korevaar. Zo is Topsportmerrie 2024 Mylady-Silvalina (Cizandro x Silvalina ster pref prest van Manno) van Cees Brouwer een fokproduct uit haar tuigpaardenstal. Daarnaast streden op de NTD 2024 nog twee merries succesvol mee. Dat waren de halfzussen Hannalina (sport van Cresendo HBC) van Ad Bakx die de Finale haalde en Johannalina (elite van Cizandro) van Dicky Veerman. Beiden komen uit Briannalina (keur pref van Larix), allen fokproducten die Greet Korevaar vast en zeker met grote zorgvuldigheid en veel fokkersinzicht heeft gefokt.

Eervolle successen

Het was voor Greet niet mogelijk dit jaar naar de Nationale Tuigpaardendag te komen maar ze heeft alles op KWPN t.v. gevolgd zodat ze deze eervolle successen van haar fokkerij nog mee heeft kunnen maken. Het KWPN wenst haar familie en naasten veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Bron: KWPN