VO Tuigpaarden: Tweede keer voorrijden levert zeven hengsten voor aanleveringsdag

Gistermiddag vond in Ermelo op de Pavo-baan de tweede keer voorrijden plaats van een zevental aangewezen tuigpaardhengsten. Ook nu was er behoorlijk wat publieke belangstelling voor de verrichtingen van deze hengsten die ook nu volgens protocol werden voorgereden waarbij geen concoursverrichting wordt gevraagd.

Bij de eerste keer voorrijden werden tien hengsten uitgenodigd voor deze tweede keer voorrijden. Vandaag was één hengst afwezig met een veterinair attest (cat.nr. 705 – Realist van Altrido (Innovatief uit Heolana D keur pref IBOP-tuig van Cizandro, f. A. Doornbos en T. Doornbos-Bos uit Beilen) en twee hengsten waren in overleg doorverwezen naar het volgende verrichtingsonderzoek. “In samenspraak en in goed overleg met twee geregistreerden/trainers zijn we als commissie in gezamenlijk overleg tot het besluit gekomen om twee hengsten door te verwijzen naar het volgende verrichtingsonderzoek. Het gaat om jonge hengsten die we de tijd willen gunnen”, aldus juryvoorzitter Wim Versteeg.

Allen naar aanleveringsdag

Naast Wim Versteeg bestaat de jury uit Thomas van der Weiden, Bauke de Boer en inspecteur Viggon van Beest. Vijf driejarige hengsten, een vierjarige en een zesjarige werden er voorgereden. Na elke presentatie werd ook nu weer de geregistreerde(n)/trainer(s) verzocht in de baan te komen voor een kort overlegmoment. Allen gaan door naar de aanleveringsdag op 30 september in Ermelo. Wim Versteeg vertelt: “Bij de eerste keer voorrijden hebben we als commissie signalen afgegeven wat eventueel verbeterpunten waren bij de hengsten. Die adviezen hebben de rijders ter harte genomen.”

Trainbaarheid en kwaliteit

Voor de aanleveringsdag, wat een selectiemoment is qua trainbaarheid en kwaliteit, zijn uitgenodigd:

Cat.nr. 710 – Relatief (Idol uit Kureda elite IBOP-tuig PROK van Unieko, f/g. Erik en Sander Daniëls uit Wageningen) met rijder Robbie van Dijk

Cat.nr. 717 – Rocellie (Bocellie uit Hulinda P keur IBOP-tuig van Cizandro, f. Arie van Wijhe uit ’t Harde, ger. Gebr. van Manen) met rijder Robbie van Dijk

Cat.nr. 731 – Nicolei VB (Image HBC uit Plains Estelle van Plain’s Black Magic, f/g. Marcel van Bruggen uit Varik/mede-ger. Egbert Schep)

Cat.nr. 727 – Ruwaldo (Atleet uit Juwalda ster van Cizandro, f. Frans Raaijmakers uit Nisterlrode, ger. Gebr. van Manen) met rijder Robbie van Dijk

Cat.nr. 706 – Rebel MJDB (Lanto HBC uit Keldine keur IBOP-tuig van Cizandro, f/g. Maarten Joris de Boer uit Wanneperveen) met rijder Harrie van Middelaar

Cat.nr. 732 – Pietertje (Eebert uit Tuwalda ster pref van Kowalski, f/g. Marcel van Bruggen tevens rijder)

Cat.nr. 704 – Ravensgoed W (Dylano uit Indinita elite IBOP-tuig PROK van Eebert, f. Joop van Wessel uit Zwartebroek, ger. Stal van Vliet, B.C. Rijsdijk en Coen van Wely) met rijder Robbie van Dijk

Met een uitnodiging op zak van vorig jaar mag zich ook de vierjarige Pavarotti (Bocellie uit Emely ster van Manno, f. A.G. van Ooyen uit Koekange, ger. Leendert Veerman) zich komen presenteren. Pavarotti werd dit seizoen door Stal Veerman/ Alting uitgebracht. Na een positieve veterinaire check zullen de hengsten dan een stal betrekken in Ermelo. Trainingsleider is wederom Demi van Nispen. Afhankelijk van het aantal hengsten zal zij worden geassisteerd door een tweede rijder, te weten Gijs Rozendaal. Assistentie zal worden verleend door Michelle Lavaleije en Siebe te Bokkel.

Doorverwezen

Doorverwezen naar het volgende verrichtingsonderzoek zijn:

Cat.nr. 723 – Romeo V (Icellie uit Ilina ster pref van Eebert, f. G.E. Veenstra uit Kornhorn)

Cat.nr. 728 – Rocky Cash (Johnny Cash uit Jaicilya elite IBOP-tuig PROK van Eebert, f. J.G. Lokhorst uit Kamperveen)

Bron: KWPN