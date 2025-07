Westfort Hengstencompetitie verplaatst zich naar CH Rijs

De eerste competitiewedstrijd van de Westfort Hengstencompetitie is verplaatst naar CH Rijs. Aanvankelijk zouden de tuigpaardhengsten in Zuidenveld van start komen, maar door omstandigheden ter plekke ging dat niet door.

Dit jaar bestaat de Westfort Hengstencompetitie uit twee competitiewedstrijden die worden gevolgd door een finale. Anders dan voorgaande jaren is dat er geen wegstreepresultaat meer geldt: de eindstand wordt bepaald door het optellen van de plaatsingspunten van beide competitiewedstrijden en de finale. Bij een gelijke stand is de uitslag van de finale in Houten doorslaggevend.

Westfort Hengstencompetitie

Ook dit jaar strijden de goedgekeurde tuigpaardhengsten tegen elkaar in de Westfort Hengstencompetitie. Deze competitie biedt fokkers en andere geïnteresseerden een uitstekende gelegenheid om jonge, KWPN-goedgekeurde hengsten in actie te zien. Het doel is om inzicht te geven in de sportcapaciteiten van de hengsten.

Deelnameverplichtingen

KWPN-goedgekeurde hengsten die als driejarige zijn goedgekeurd, dienen binnen drie jaar na goedkeuring minimaal twee keer te worden uitgebracht in de Westfort Hengstencompetitie. Voor hengsten die als vierjarige zijn goedgekeurd, geldt dat zij binnen twee jaar na goedkeuring ten minste twee jaar in de sport moeten worden uitgebracht. Bij goedkeuring op latere leeftijd wordt per individueel geval beoordeeld of, en op welke manier, sportdeelname nog vereist is. Hengsten moeten alle drie de wedstrijden (twee competitiewedstrijden en de finale) lopen om aan de eisen van volledige deelname te voldoen.

Wedstrijddata

2 augustus – CH Rijs

9 augustus – Nationale Tuigpaardendag, Lunteren

6 september – Houten (finale)

Deelnameverplichtngen 2025

Onderstaand schema geeft per hengst de deelnameverplichting voor 2025 weer:

HENGST VERPLICHT IN 2025? Neon GSM Ja – moet nog aan twee wedstrijden deelnemen Oberon Ja – verplicht om in 2025 deel te nemen Rebel MJDB Nee – verplicht in 2026 en 2027 Ravensgoed W Nee – verplicht in 2026 en 2027 Ricardo Nee – verplicht in 2026 en 2027 Relatief Nee – verplicht in 2026 en 2027 Nicolei vb Nee – mag wel deelnemen in 2025

Bron: KWPN