Zes tuigpaardhengsten beginnen aan verrichtingsonderzoek

Vanmiddag vond in Ermelo de derde keer voorrijden en tevens aanlevering van de tuigpaardhengsten plaats. Zes aangewezen hengsten kwamen zich op de 100 meter-baan presenteren en alle zes staan inmiddels op het KWPN-centrum in Ermelo op stal. Het betreft drie driejarigen, één vierjarige en twee vijfjarigen.

Op de eerste voorrijdag, op 9 september, werden twaalf hengsten gepresenteerd. Tijdens de tweede voorrijdag op 18 september stonden tien hengsten in de baan. Vandaag vond de derde voorrijdag plaats. Na de eerdere voorrijdagen hebben enkele eigenaren besloten hun hengst terug te trekken, waardoor vandaag zes hengsten werden voorgesteld. Al deze hengsten zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het 27 dagen durende verrichtingsonderzoek.

Hengsten voor verrichtingsonderzoek

Sam (Cizandro x Fijantha ster van Larix, f. J.P.C. Ermens, Oploo).

Seizandro (Macho x Heidelien elite van Cizandro, f. Gebr. den Otter, Bruchem).

Sjimmie (Macho x Lirzela stb van Dylano, f. P. Leeuwis De Wit, Wijngaarden).

Pavarotti (Bocellie x Emely ster van Manno, f. A.G. van Ooyen, Koekange).

Palladium (Hubert VDM x Inita M stb elite van Patijn, f. J.J. van der Meulen, Haskerhorne).

Realist van Altrido (Innovatief x Heolanda D keur pref van Patijn, f. A. Doornbos en T. Doornbos-Bos, Beilen).

Het verwantschap van deze hengsten is éémaal onder de tien (Pavarotti 8,9%), bij de overigen varieert het van 10,8% tot 13,7%.

Tussenbeoordeling en eindexamen

Thomas van der Weiden, voorzitter van de hengstenkeuringscommissie, lichtte toe dat diverse hengsten zich goed hebben doorontwikkeld. Het kleurenpallet van de voorgestelde hengsten bestaat uit drie bruine, twee voskleurige en één zwarte hengst. Het team rondom de training van de hengsten bestaat uit trainingsleider Demi van Nispen, assistent Siebe te Bokkel, en de ervaren KWPN-medewerker Michelle Lavaleije. Ook Gijs Rozendaal kan ondersteuning bieden.

Op 11 oktober zal de tussenbeoordeling plaatsvinden waarna op 25 oktober het eindexamen volgt. Op die dag staat er tevens de najaars-IBOP inclusief stamboekkeuring gepland.

Bron: KWPN